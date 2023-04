mostra tutti i suoi limiti tecnici in occasione del gol di Zappacosta che permette all’Atalanta di passare in vantaggio. Non copre il proprio palo e si bucare da un tiro che arriva da posizione delicatissima, quasi sulla linea di fondo.ancora una volta vince il ballottaggio con Gravillon in difesa. Sempre attento in fase difensivo, buona la sua prestazione.dà vita a un bel duello con Hojlund. Il difensore del Torino è bravo ad arginare al massimo l’attaccante avversario, limitando anche la grande velocità del danese e riuscendo a far valere la propria fisicità negli uno contro uno. Quando entra Zapata, però, la partita di Schuurs si complica e si fa superare con troppa facilità in occasione gol dell’1-2.lo si vede spesso salire fino alla linea degli attaccanti creando così superiorità numerica in avanti. In difesa, poi, è autore di una buona prestazione e riesce a farsi valere nei duelli con gli attaccanti avversari.viene preferito a Singo sulla fascia destra ma la scelta di Juric non si rivela indovinata. L’esterno austriaco è in grande difficoltà contro Zappacosta: il terzino nerazzurro lo supera con troppa facilità ogni volta che spinge in avanti.(Dal 41’ s.t.Juric lo preferisce a Ricci nella formazione titolare e il polacco lo ripaga con una partita di sostanza in mezzo al campo. Si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto riuscendo a recuperare diversi palloni.(Dal 17’ s.t.dà maggiore qualità al centrocampo del Torino rispetto al compagno che sostituisce.)non riesce a ripetere l’ottima prestazione fornita contro la Lazio e in mezzo al campo commette anche qualche errore di troppo quando ha la palla tra i piedi.una buona conclusione dal limite nella ripresa e tanti cross sulle gambe degli avversari. Non la miglior partita da parte del terzino svizzero che finisce presto la benzina e nel secondo tempo viene richiamato in panchina.(Dal 17’ s.t.si fa vedere spesso in avanti ma sbaglia qualche cross di troppo)era uno dei grandi ex della partita. Di fronte a quell’Atalanta in cui non è mai riuscito a trovare molto spazio fornisce una buona prestazione e genera la rete del pareggio con un tiro dalla distanza che viene respinto male da Sportiello.non potendo contare sull’infortunato Radonjic, Juric si affida al francese per dare velocità all’attacco. Karamoh non riesce però mai a trovare gli spazi per far valere le proprie qualità e all’intervallo viene richiamato in panchina.(Dal 1’ s.t.la sua esclusione dalla formazione titolare ha sorpreso, soprattutto dopo la buona prestazione offerta contro la Lazio. Entra bene in partita e dà qualità al Torino)raggiunge il traguardo della doppia cifra avventandosi come un falco sulla corta respinta di Sportiello e calciandogli il pallone tra le gambe. La sua è la rete che vale il momentaneo 1-1 e premia la sua buona prestazione.(Dal 44’ s.t.il suo Torino tiene testa all’Atalanta sul piano del gioco ma viene punito dagli errori individuale. Dopo la rete del 2-1 nerazzurro potrebbe provare a sbilanciare la squadra in avanti inserendo Pellegri al fianco di Sanabria, invece non rinuncia al suo 3-4-2-1 preferendo una staffetta tra le punte.