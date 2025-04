Torino, le pagelle di CM: Milinkovic Savic errore clamoroso. Elmas migliore in campo

Getty Images

Milinkovic Savic 5: prestazione rovinata da un errore clamoroso su rinvio dal fondo. Dopo pochi minuti lo stava anche per ripetere. Poco concentrato quest'oggi.Walukiewicz 6: alterna buone giocate a distrazioni che potevano costare caro.(dal 1' s.t. Pedersen 6: impatto sulla gara sufficiente, senza fare grandi cose ma rischiando poco.)Maripan 6,5: un poco macchinoso nel retrocedere alla velocità degli avversari, ma bravo a imporsi con il corpo.CocoBiraghi 6: ripresa sicuramente giocata meglio rispetto al primo tempo, dove risulta lento e prevedibile.Casadei 5: a parte qualche occasione su palla inattiva, troppo poco per un giocatore come lui.

(dal 25' s.t. Ilic)Ricci 4,5: non brillante nelle giocate che risultano scontate e poco incisive. Nel finale, complice forse la stanchezza fisica, si lascia ad un intervento davvero pericoloso che gli costa il giusto cartellino rosso.Gineitis 5,5: troppo irruento nei contrasti, non entra mai veramente in partita.(dal 18' s.t. Karamoh 6: cerca di dare più spinta alla fase offensiva con la sua velocità e la sua tecnica.)Vlasic 6,5: nel primo tempo è poco più che un fantasma, mentre nella ripresa trova maggiori spazi di manovra e fa da sponda per i compagni in vare occasioni.

(dal 44' s.t. Linetty: s.v.)Elmas 7,5: partita di grande intensità, arricchita dalla preziosa rete del pareggio. Combatte contro la difesa avversaria e cerca il pallone in profondità. Molto ispirato.Adams 5: sbaglia il rigore del vantaggio e per il resto viene spesso annullato dai difensori avversari.(dal 25' s.t. Sanabria: s.v.)Allenatore: Vanoli 5,5: Torino che sbaglia completamente almeno un tempo. Poca concentrazione e ritmi bassi. Nella ripresa bravo a pareggiare i conti. I cambihanno dato una scossa.