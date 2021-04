bravo per due volte a negare il gol a Osimhen nel secondo tempo. Fa quel che può per salvare la porta del Torino ma si deve arrendere alle conclusioni di Bakayoko e dello stesso Osimhen in apertura di match.fa quel che può per arginare al massimo Insigne ed è bravo anche quando si trova a duellare con un giocatore dalla stazza di Osimhen.regala il gol del 2-0 al Napoli con un passaggio sbagliato a centrocampo che permette a Osimhen di involarsi verso la porta di Sirigu e segnare. Un errore grave che rende ancora più complicata la già difficile partita del Torino.(Dal 12’ s.t.: entra bene in partita ed è bravo a chiudere alcune ripartenza avversarie)dalle sue parti non si passa. Riesce quasi a compiere un recupero miracoloso su Osimhen in occasione del secondo gol del Napoli ma nella situazione non è neppure particolarmente fortunato.non riesce a far valere la sua velocità e le sue doti sia tecniche che fisiche sulla fascia destra. Viene contenuto bene da Hysaj che non gli permette praticamente mai di guadagnare il fondo per andare al cross.(Dal 26’ s.t.prova a impensierire Meret con un tiro da fuori che viene però deviato in angolo da un difensore): ringhia poco in campo il numero 88 granata che finisce per essere sovrastato dagli avversari. Prestazione insufficiente la sua.questa sera non riesce a comandare il gioco del Torino così come lo avevamo visto fare nelle precedenti partite giocate. La nota più dolente della sua partita è quel cartellino rosso ricevuto nel finale che gli farà saltare la sfida contro il Parma.: inizia bene la partita con alcuni buoni spunti offensivo e anche una conclusione che Meret neutralizza, cala però con il passare del minuti. Il giallo che riceve a fine primo tempo è molto pesante perché non gli permetterà di esserci lunedì prossimo contro il Parma.(Dal 12’ s.t.poco incisivo)nella prima parte è in grande difficoltà sulla sua fascia di competenza contro Politano, il numero 21 del Napoli riesce a sgusciargli via in diverse occasioni. Decisamente meglio in fase offensiva dove, quando ne ha la possibilità, si fa vedere anche con pericolosità.(Dal 40' s.t.: l’attaccante paraguaiano questa sera non si vede proprio. Viene ben contenuto dai difensori avversari e fatica a entrare veramente in partita. Nella precedenti partite con la maglia del Torino aveva sempre segnato alle grandi, questa sera invece non riesce quasi a toccare il pallone.di palloni gliene arrivano pochi, è così che il Gallo prova a crearsi qualche occasione da solo ma non riesce mai a rendersi veramente pericoloso dalle parti di Meret. Fa meglio del suo compagno di reparto ma non basta per guadagnare la sufficienza.(Dal 26’ s.t.: metto in campo impegno e voglia ma di palloni ne vede pochi)il suo Torino non riesce a arginare le folate offensive del Napoli e questa sera ha rischiato di lasciare il campo con un passivo più ampio. La scelta di spostare Mandragora sulla fascia nel finale si è rivelata un harakiri: il numero 38 si è fatto espellere e non ci sarà lunedì prossimo nell’importante sfida contro il Parma.