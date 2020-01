Torino-Bologna 1-0



Sirigu 6,5: come al solito è decisivo. Nel finale è bravo nello sbarrare la strada a Palacio negandogli la rete di quello che sarebbe stato il meritato pareggio del Bologna. E’, insieme a Belotti, il giocatore più acclamato dai tifosi granata.



Izzo 6,5: sempre attento e puntuale, non concede nulla agli avversari e risolve alcune situazioni potenzialmente pericolose per la squadra granata.



Nkoulou 7: è perfetto in fase difensiva. Sempre attento e puntuale negli interventi, non si fa mai superare dai giocatori avversari. Nel primo tempo è bravo anche a rimediare a un errore di Djidji immolandosi sulla conclusione di Orsolini.



Djidji 6: inizia male la propria partita, facendosi rubare un pallone velenoso da Orsolini. Il numero 30 del Torino riesce però a farsi perdonare nel corso della partita compiendo una serie di ottimi interventi difensivi.



De Silvestri 5,5: il cartellino giallo che riceve dopo appena quattro minuti sembra condizionarlo. Gioca con il freno a mano tirato, limitandosi a coprire la propria posizione senza correre particolari rischi.



Meité 5: sostituisce Rincon, che è stato fermato dalla febbre ma ancora una volta è tra i peggiori in campo. Tanti i suoi errori così come sono tanti i palloni che regala ai giocatori avversari.



Lukic 5,5: il Torino perde spesso i duelli a centrocampo con il Bologna a causa anche della giornata no dei suoi due mediani. Qualche errore di troppo da parte del centrocampista serbo che, nella ripresa, sembra patire le fatiche di coppa.



Aina 5: tanti errori e tanti palloni da parte del terzino nigeriano. Sulla corsia di sinistra si vede poco in fase offensiva, mentre quando è chiamato a difendere è troppo spesso pasticcione. Non è un caso che le azioni più pericolose del Bologna nascano sulla sua fascia.



Verdi 6,5: buona la prestazione del numero 24 granata che, nel primo tempo, sfiora anche il gol con una conclusione dal limite che viene però respinta dal palo. A inizio secondo tempo viene richiamato in panchina da Mazzarri: una decisione che fa infuriare sia lo stesso Verdi che i tifosi.



(dal 16’ s.t. Laxalt 6: svolge bene il suo compito)



Berenguer 7: anche quest’oggi mostra di essere in un ottimo periodo di forma, non è un caso che sia proprio lo spagnolo a realizzare la rete che permette al Torino di vincere la partita. Certamente tra i più positivi.



(dal 36’ s.t. Edera: sv)



Belotti 6,5: stavolta non segna ma fa segnare: suo l’assist per la rete da tre punti di Berenguer. Come al solito gioca una partita di grande intensità facendosi apprezzare per l’impegno e la dedizione per la causa granata.





All. Mazzarri 5,5: il suo Torino ottiene una vittoria che probabilmente non avrebbe meritato. Nel secondo tempo viene schiacciato dal Bologna: l’idea di far uscire dal campo Verdi di certo non aiuta la squadra che è così costretta a soffrire fino al 94’.