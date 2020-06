Kucka gli piega i guantoni in occasione del gol dell’1-1 con un sinistro potente. Forse avrebbe potuto fare di più nell’occasione, anche se il tiro del centrocampista polacco era davvero molto forte.: gli riesce spesso l’anticipo sugli avversari e riesce spesso anche a disinnescare Gervinho, che nella partita di andata gli aveva fatto a vivere una serata da dimenticare.è uno dei giocatori che più ha deluso prima della sosta forzata del campionato. Quest’oggi si ripresenta in grande forma: segna il gol del momentaneo 1-0 e si mette in luce con una serie di buoni interventi difensivi.: viene schierato da centrale di sinistra e non da terzino come si prevedeva alla vigilia. Il brasiliano è autore di una buona prova difensiva, dove riesce a contenere un avversario pericoloso come Kulusevski. Ha anche un’occasione per segnare ma il suo colpo di testa termina sul fondo.: spinge molto sulla fascia destra e, soprattutto nella prima parte di match, riesce ad arrivare con facilità al cross. Sul finire del primo tempo ha anche una grande occasione per scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori ma Sepe è bravo a neutralizzare il suo colpo di testa.: troppo macchinoso quando ha la palla tra i piedi, rischia in più di un’occasione di perdere palloni pericolosi in mezzo al campo ma alla fine riesce sempre a cavarsela. Peccato che fatichi troppo a restare nel vivo del gioco.tanta corsa per il centrocampista venezuelano che appare in buone condizioni fisiche. Offre una buona prestazione da incontrata in mezzo al campo.nel primo tempo spinge sulla fascia sinistra con una buona continuità, non è sempre preciso al momento dell’assist e del cross ma è bravo a pennellare l’angolo perfetto per la testa di Nkoulou in occasione del gol del momentaneo 1-0. Cala vistosamente nella ripresa.(dal 23’ s.t.: entra bene in partita)Longo lo schiera nella posizione di trequartista alle spalle delle due punte, il numero 20 gioca con personalità anche se non sembra riesce a essere nel vivo del gioco. Si procura anche il rigore a inizio secondo tempo che Belotti non riesce però a sfruttare.più in partita rispetto al compagno di reparto. Dopo pochi minuti scalda i guantoni di Sepe con una girata di testa, nel secondo tempo non sfrutta invece una grandissima occasione su assist di De Silvestri.nel primo tempo si vede molto poco, inizia ancora peggio la ripresa sbagliando, dopo due minuti, il calcio di rigore che avrebbe potuto riportare in vantaggio il Torino.quello che si vede è un Toro completamente diverso da quello pre-Covid. Si vede gioco e voglia di vincere. E la vittoria la squadra granata l’avrebbe meritata per le occasioni create. L’1-1 interrompe però la striscia di risultati negativi.