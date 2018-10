sul primo gol del Frosinone forse subisce una carica da parte di un avversario, certo è che la sua uscita sull'angolo è stata tutt'altro che perfetta. Non può invece nulla sul colpo di testa di Ciano.prende una delle ammonizione più sciocche finora viste, togliendosi la maglia per esultare per un gol che gli viene immediatamente annullata. La sua prestazione difensiva è stata comunque più che sufficiente.rischia di combinare un pasticcio nel finale, quando tentanto un dribbling a centrocampo si fa portare via il pallone da Chibsah innescando così il contropiede del Frosinone. Fortunatamente i ciociari non lo concretizzano al meglio.qualche sbavatura di troppo in fase di marcatura nei calci piazzati da parte dell'esperto difensore del Torino che questa sera appare meno lucido rispetto al solito.è uno dei giocatori del Torino che convince di meno. Appare in difficoltà in fase difensiva mentre in quella offensiva non riesce a essere continuo. Ha il merito di far partire l'azione del momentaneo 2-0, ma la prestazione del nigeriano non è comunque sufficiente.(dal 20' s.t.entra benissimo in partita, spingendo con continuità sulla propria fascia di competenza e mettendo in serie difficoltà Molinaro. Il gol del 3-2 nasce da una sua azione).rischia di lasciare il Torino in dieci nel finale per qualche parola di troppo rivolta all'arbitro. Pezzuto estrae il cartellino rosso dalla tasca ma alla fine ci ripensa e non lo mostra al centrocampista francese che aveva appena ammonito.interrompe la maledizione dei primi tempi segnando quello che, finora, è l'unico gol del Torino nei quarantacinque minuti iniziali. Gioca un'ottima partita in fase di interdizione ma alla quantità riesce anche ad abbinare la qualitàla sua prestazione migliora con il passare dei minuti. Nel primo tempo convince poco, poi cresce nella ripresa fino a risulta l'uomo partita con il suo splendido gol che regala tre punti sudatissimi al Torino.nell'ultima partita casalinga giocata dal Torino, quella contro il Napoli, era uscito dal campo tra i fischi dei suoi tifosi. Fischi oggi tramutati in applausi con una buona prestazione arricchita anche dal gol del 2-0.(dal 34' s.t.un assist e mezzo per il numero undici granata. In occasione dell'1-0 libera con un bel tocco Rincon al limite dell'area, a inizio secondo tempo invece Baselli trova il momentaneo 2-0 dopo una conclusione della punta respinta da Sportiello. In area di rigore non è lucido come lo è stato a Verona.serviva una prestazione convincente per rispondere, sul campo, alla non convocazione di Mancini. Risposta che arriva solo in parte. Nel primo tempo sfiora il gol in due occasioni, ma la sua prima conclusione viene respinta dal palo, la seconda esce di poco.dal punto di vista della prestazione ci si aspettava molto di più del suo Torino che invece fatica molto contro un agguerrito Frosinone. Indovina il cambio Parigini-Aina: una sostituzione che cambia il corso della partita e permette ai granata di vincere.