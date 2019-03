Torino-Bologna 2-3



Sirigu 5,5: neanche lui questa sera è la solita saracinesca ma, va detto, che non viene aiutato a dovere dalla propria difesa.



Izzo 6: il suo colpo di testa vincente nel finale riaccende le speranze del Torino di agguantare almeno il pareggio. Quello messo a segno stasera è il quarto gol del suo campionato: un record per lui.



Nkoulou 5,5: il giallo che riceve nei minuti finali lo costringerà a saltare la prossima partita del Torino, quella in casa della Fiorentina. Non è nella sua giornata migliore.



Djidji 5: torna titolare dopo quattro partite. Il suo rientro in campo non è però dei migliori e questa sera commette qualche errore di troppo.



(dal 27’ Berenguer 6: buono impatto sulla partita, suo anche l’assito per il gol di Izzo ne finale)



Ansaldi 6,5: è fortunato nel trovare la deviazione di Pulgar sulla sua conclusione al 6’ che permette al Torino di passare in vantaggio. Sul gol dell’1-1 rossoblù perde la marcatura di Poli ma la sua prestazione è comunque positiva: per tutta la partita le sue incursioni sulla destra mettono in difficoltà la difesa avversaria.



Baselli 6: è uno dei pochi giocatori del Torino a salvarsi questa sera. E’ autore di qualche buono spunto ma a inizio secondo tempo viene richiamato in panchina da Mazzarri perché già ammonito. (dall'11’ s.t. Faque 5,5: il tacco in area avversaria in pieno recupera è una finezza che, sul 3-2 per il Bologna, poteva evitare, anche perché finisce con il regalare palla agli avversari)



Rincon 5: fino al 64’ la sua prestazione era stata buona ma quel pallone perso in mezzo al campo che lancia il contropiede che porta al 3-1 del Bologna è un errore troppo grave, sopratutto per un giocatore con la sua esperienza.



Meité 5: Mazzarri lo conferma nella formazione titolare nonostante le ultime prestazioni non siano state particolarmente convincenti. Il francese, però, conferma di essere in un periodo negativo e la dimostrazione arriva con il fallo di ma in area che permette a Pulgar di andare sul dischetto e portare sul 2-1 il Bologna.



(dal 31’ s.t. Lukic: sv)



Aina 5: ingenuo nel finale a farsi cacciare dal campo quando il Torino poteva approfittare della superiorità numerica per provare a pareggiare la partita. Il rosso diretto che riceve rovina la sua partita.



Zaza 5: non riesce a sfruttare le occasioni che gli capitano. Questa sera fa un passo indietro dal punto di vista della prestazione rispetto alle ultime settimane.



Belotti 4,5: partita da dimenticare da parte del capitano del Torino che, questa sera, sbaglia tutto ciò che può sbagliare. Che non è la sua serata lo si capisce dopo due minuti quando, a porta sguarnita, si divora la rete dell’1-0.





All. Mazzarri 5: questa sera il suo Torino è irriconoscibile, soprattutto in difesa. Una batosta inaspettata, proprio quando la formazione granata aveva la possibilità di fare un importante salto in avanti per quanto riguarda la corsa all’Europa.