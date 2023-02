: non deve praticamente effettuare nessuna parata, per tutto il primo tempo la Cremonese non si fa mai vedere in avanti ma alla prima occasione trova il gol con Tsadjout. Nell’occasione Milinkovic-Savic è però del tutto incolpevole, così come lo è sul gol di Valeri.nell’occasione del gol di Tsadjout, che permette alla Cremonese di andare sull’1-1, non riesce ad allontanare bene il pallone dalla propria area di rigore come avrebbe dovuto. E’ questa la macchia su una prestazione che fino a quel momento era stata positiva.solita buona prestazione da parte del difensore olandese. A metà del secondo tempo Juric lo richiama in panchina per non correre rischi in vista del derby: il numero 3 era infatti diffidato e con un giallo avrebbe saltato la partita contro la Juventus.(Dal 22’ s.t.se la cava bene nel duello con Ciofani)è lui a dare il via all’azione del 2-2 poi messo a segno da Singo. Buona anche la sua prestazione in fase difensiva.inizia bene la propria partita spingendo molto sulla fascia destra, con il passare dei minuti la sua prestazione cala però sia di qualità che di intensità. Proprio un attimo prima di essere sostituito riceva un giallo molto pesante che gli farà saltare il derby contro la Juventus.(Dal 22’ s.t: appena entrato perde malamente due palloni, si fa però perdonare alla grande segnando il gol del 2-2)in crescita rispetto alle precedenti prestazioni. Si fa valere dl punto di vista fisico in fase di non possesso ma si propone anche in avanti con continuità, trovando spazi alle spalle dei centrocampisti avversari.prima da titolare con la maglia del Torino per il centrocampista arrivato a gennaio dal Verona ed è subito grande protagonista della partita E’ lui a procurarsi il calcio di rigore nel primo tempo che permette a Sanabria di portare in vantaggio la formazione granata.(Dal 46’ s.t.tanti, troppi errori dal parte dell’esterno kosovaro. Non spinge mai sulla fascia sinistra e i palloni che tocca spesso finisce per regalarli agli avversari.(Dal 46’ s.t.in avvio di partita mostra subito tutte le sue qualità con un ottimo passaggio filtrante che mette Sanabria davanti alla porta avversaria. Trova molti spazi tra le linee ed è sempre nel vivo della partita.è chiamato a sostituire l’infortunato Vlasic, compito che svolge nel migliore dei modi. Fin dai primi minuiti dimostra di essere tra i più vivaci e con i suoi dribbling fa impazzire i difensori avversari. Nel primo tempo sfiora anche il gol.(Dal 22’ s.t.: continua il periodo negativo. Indisponente in alcune circostanze).spreca un paio di ghiotte occasioni per portare in vantaggio il Torino ma quando è chiamato a calciare il rigore del possibile 1-0 è perfetto. Spiazza Carnesecchi e ritrova quel gol in casa che mancava da ben tredici mesi.il suo Torino domina il primo tempo che meriterebbe di chiudere con un vantaggio più ampio, dopo la rete dell’1-1 la squadra granata si spegne e si riaccende solamente nel finale, dove riesce a pareggiare.