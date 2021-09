: fondamentale allo scadere del tempo regolamentare, quando smanaccia via un colpo di testa angolato di Ferrari.: Singo lo aiuta a contenere Boga. Ammonito nel finale.: segue Raspadori ovunque. E di fatto lo limita. Uguale con Scamacca. Nel primo tempo rischia anche di segnare di testa.: in versione bad boy come lo vuole Juric, picchia Berardi fino all’ammonizione sacrosanta.: imperdonabile il brutto controllo sul palo di Brekalo. Però quanto corre!(dal 31’ s.t.: tiene bene un cliente meno scomodo di Boga, il subentrato Traorè): un gran tiro dalla distanza e un colpo di testa nel primo tempo. Il resto è una sfida a chi è più box to box tra lui e Frattesi.(dal 31’ s.t.: offre l’assist a Pjaca con un delizioso tocco d’esterno. Sfiora la traversa due volte tirando da fuori area): all’inizio sembra tentare di imporre qualche geometria, poi la partita si trasforma in una serie di duelli a tutto campo, e lui si concentra sulla legna. Clamoroso il gol mangiato a tu per tu con Consigli nella ripresa.: pasticcia un po’ troppo lungo la fascia sinistra, tra Berardi e Toljan.(6’ s.t.: cambia tutto su quella fascia al suo ingresso. Toljan resta più bloccato e lui si mette a sparare un cross dopo l’altro): parte nell’ombra, poi si accende e mette in porta Sanabria nel primo e Lukic nel secondo tempo. Colpisce anche un palo dal limite. Spreca qualcosa a rimorchio sul cross basso di Praet.(dal 31’ s.t.: segna il gol della vittoria con un tiretto pregevole da dentro l’area): mira anche lui allo stesso palo sbeccato da Brekalo. Reattivo sul centro destra del fronte d’attacco. Temperamento ancora da Premier, esce per un problema muscolare, dopo l’ennesimo scatto.(dal 20’ s.t.: con lui la fascia destra del Toro perde inventiva): il salvataggio sulla linea di Ferrari è anche un gol mangiato. Ci prova anche di testa più tardi, ma Lopez respinge di nuovo sulla linea di porta.: è già il Torino di Juric. Oltre ai volti nuovi ben selezionati, colpisce l’intensità. La mentalità.