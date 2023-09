la prima parata della sua partita la fa al minuto 90 su una conclusione centrale di Hefti. Poi gli unici palloni che tocca sono con i piedi sui retropassaggi o i rinvii dal fondo.dopo la brutta prestazione di una settimana fa a San Siro contro il Milan, questa sera torna a giocare ai suoi livelli: sempre puntuale negli interventi, non si fa mai saltare dagli attaccanti avversari.praticamente perfetto, riesce ad annullare Retegui. Questa era la sua partita: dopo la decisione di rimanere al Torino e il no all’Atalanta, è stato accolto con una vera e propria ovazione dai tifosi.il difensore svizzero fornisce la consueta prestazione solida in diesa. Sempre attento, non sbaglia praticamente nulla.: tanta corsa ma è troppo macchinoso quando ha la palla tra i piedi e spesso perde l’attimo buono per il cross. Quando riesce ad andare al traversone, lo sbaglia quasi sempre. Rimandato.(Dal 37’ s.t.qualche errore di troppo quando ha la palla tra i piedi e deve smistarla ma si fa apprezzare per la generosità e per il lavoro che compie in fase di interdizione, dove recupera un gran numero di palloni.(Dal 19’ s.t.entra bene in partita)è il migliore tra i centrocampisti del Torino, corre per due, aiuta la squadra in fase difensiva e si propone anche spesso in fase offensiva. Quando ne ha la possibilità non si fa pregare per andare alla conclusione.(Dal 30’ s.t.attento in fase difensiva e puntuale nella spinta in quella offensiva. Prestazione senza particolari squilli ma comunque sufficiente la sua.gioca in una posizione più avanzata rispetto al solito, è sempre nel vivo del gioco ma non riesce a illuminare la manovra come vorrebbe.brutta prestazione da parte del trequartista croato che non riesce mai a entrare realmente in partita. Nel corso del secondo tempo è anche costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio muscolare.(Dal 19’ s.t.decide la partita al 94’ con un gol da vero numero 10. Una grande giocata che regala al Torino la prima vittoria di questo campionato).buona la prima con la maglia del Torino dell’attaccante colombiano. Non ha ancora la migliore condizione fisica ma ha già disastrato quanto potrà essere importante per la squadra granata.(Dal 19’ s.t.ha un paio di buone occasioni di testa ma non le sfrutta a dovere, prestazione comunque sufficiente).il suo Torino tiene il pallino del gioco per tutta la partita ma combina davvero troppo poco. La scelta di schierare un centrocampo più muscolare non paga, non è un caso che le cose migliori si vedono quando aumenta la qualità con i cambi.