la scelta di Juric di schierare titolare Milinkovic-Savic al posto di Berisha ha sorpreso, il portiere serbo ha risposto però presente facendo trovare prendo quando è stato chiamato in causa. Da segnalare una bella parata su Brunori in apertura.buona la prestazione del difensore francese che, nel secondo tempo, è bravo a intercettare un pallone destinata a Floriano che avrebbe potuto creare problemi al Torino(Dal 37’Brunori era il giocatore a cui bisogna prestare la maggiore attenzione, Buongiorno l’ha preso sotto la sua custodia e non gli ha fatto toccare palla per quasi tutta la partita.è una serata semplice per il difensore svizzero visto che Elia non gli crea particolari problemi. Copre bene la sua zona di campo.: è suo l’assisto per il 3-0 definitivo di Pellegri in una delle poche volte che riesce ad andare al cross. In più di un’occasione è invece lui a provare a finalizzare l’azione ma la mira in area è da migliorare.(Dal 37’ s.t.: un primo tempo un po’ sottotono ma il numero 28 granata cresce nella ripresa. Bravo sia in fase di interdizione che in quella di impostazione del gioco.è stata la sua prima partita da capitano del Torino e miglior gara di questa non poteva neanche immaginarla: un gol e un assist per lui (sarebbe due se il Var non avesse annullato una rete a Radonjic). E’ il vero leader di questo Torino.qualche buona sgroppata sulla fascia sinistra anche se troppo raramente arriva sul fondo per il cross.si muove tanto ed è autore anche di alcune belle serpentine tra le maglie della difesa avversaria, peccato che poi dentro l’area di rigore avversaria gli manchi la cattiveria necessaria e in dovere occasioni perde l’attimo buono per andare alla conclusione.(Dal 32’ s.t.è il migliore in campo. Con i suoi dribbling crea diversi problemi alla difesa del Palermo e nel primo tempo sfiora anche il gol al termine di una bella azione personale. Nel secondo tempo segna per due volte il 2-0, la prima glielo annullano per un fuorigioco di Sanabria, la seconda può invece festeggiare.è uno dei giocatori che quest’oggi è apparso più in ombra. Non riesce a entrare nel vivo del gioco e la sua posizione di fuorigioco fa annullare anche un gol a Radonjic.(Dal 32’ s.t.entra e fa subito gol)il suo Torino ottiene il pass per i sedicesimi di Coppa Italia superando 3-0 il Palmero. La squadra è ancora un cantiere aperto, c’è ancora molto da lavorare ma l’esordio stagione è stato buono.