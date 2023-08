non ha responsabilità sulla splendida conclusione di Di Molfetta che permette alla FeralpiSalò di passare in vantaggio. Poi non è mai veramente impegnato dagli avversari: spettatore o poco più della partita.in difesa è un autentico muro, si spinge anche spesso in avanti. Due volte va alla conclusione dalla distanza ma viene sempre murato, poi colpisce una traversa di testa da azione d’angolo.gioca al centro della difesa che comanda da vero leader. Si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto: non sbaglia praticamente nulla.: positiva la prestazione del difensore svizzero. E’ bravo a proteggere la propria zona in fase difensiva ma aiuta anche molto la squadra in quella offensiva, sganciandosi spesso per creare la superiorità numerica sulla sinistra.(Dal 43’ s.t.: per lui quello contro la FeralpiSalò è il debutto assoluto con la maglia del Torino. Buona la prima: spinge molto sulla propria fascia e sfiora per due volte il gol in apertura di gara. Prima è bravo Pizzignacchero a respingere il suo colpo di testa, poi spara alto da pochi metri.(Dal 34’ s.t.: sbaglia in occasione del gol di Di Molfetta che permette alla FeralpiSalò di passare in vantaggio. Concede all’avversario lo spazio per calciare e piazzare il pallone sotto l’incrocio dei pali dove Milinkovic-Savic non può arrivare.(Dal 34’ s.t.è lui, con un gran destro dal limite che si infila sotto l’incrocio dei pali, a regalare al Torino il passaggio del turno e la partita contro la il Frosinone ai sedicesimi di finale. La rete suggella l’ottima prestazione.il suo futuro al Torino è incerto ma, nell’attesa che dal mercato arrivi il nuovo terzino sinistro, è lui il titolare. Ed è proprio Vojvoda a regalare il pareggio al Torino finalizzando una splendida azione corale della squadra granata.: alla lettura delle formazioni riceve una vera e propria ovazione da parte dei tifosi. Durante la partita mette poi in mostra le proprie qualità, colpisce anche una traversa e gli viene annullato (giustamente) un gol per fuorigioco.splendido l’assist di tacco per Vojvoda in occasione dell’azione che ha portato al gol dell’1-1. E’ autore anche di altre buone giocate: onora al meglio il numero 10 che da questa stagione porta sulla schiena.(Dal 20’ s.t.è autore di qualche buona iniziativa sulla sinistra): è il calciatore del Torino che convince di meno, nel primo tempo si vede pochissimo, nella ripresa si divora un gol da solo davanti al portiere avversario sparando il pallone sopra la traversa.(Dal 43’ s.t.il suo Torino avrebbe meritato di chiudere la partita ben prima e di vincere con uno scarto maggiore per quanto creato, ma sulla strada dei granata questa sera c’era un Pizzignacco in stato di grazia.