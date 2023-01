: non può nulla sulla deviazione ravvicinata di Luperto e sulla conclusione da fuori di Marin.: duella con Caputo e lo limita bene, mette la zampata sulla palla che Ricci gira in rete per il 2-1: gara senza errori difensivi, nel finale rischia di trovare di testa il colpo del ko.: si fa anticipare da Luperto sull’angolo che sblocca l’incontro.: accompagna con buona convinzione l’azione dei granata, non riesce mai a superare Cacace.(Dal 10’ st: non arriva mai sul fondo, è l’ombra sbiadita del giocatore determinate della passata stagione).: lo trovi ovunque, a recuperare palla, ad impostare e a concludere l’azione. Trova un gol in acrobazia da attaccante dopo aver messo paura a Vicario con un paio di conclusioni davvero insidiose.: non trova mai il tempo dell’inserimento.(Dal 1’ st: ci mette un po’ a carburare, poi aiuta la squadra ad aumentare i giri del motore).: accompagna l’azione offensiva con tempi e qualità.(Dal 40’ st).: tanto lavoro sporco, anche spalle alle porta, ma non trova mai lo spazio per calciare in porta.: non si rende mai pericoloso.(Dal 10’ st: il suo ingresso cambia il volto offensivo del toro. Gioca tra le linee mandando in confusione il centrocampo azzurro, trova l’assist per Sanabria e sfiora il gol vittoria con un sinistro a giro che si stampa sul palo).: tanto movimento ma poca sostanza.(Dal 1’ st: segna un gol da vero bomber, controllo e sinistro all’angolino dal limite dell’area. Fa salire la squadra ed è prezioso anche sulle palle aeree).: per 70’ la squadra in campo con la maglia granata non sembra neanche la sua. Poi la rivolta con i cambi e le risposte arrivano: l’assedio porta a un pareggio insperato, che sta quasi stretto viste le occasioni create in cos’ poco tempo.