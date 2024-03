Torino, le pagelle di CM: Ricci è l'uomo in più, Sanabria letale

: l’unica parata che è chiamato a copiare nei novanta minuti è quella sul colpo di testa centrale di Andrea Carboni a inizio secondo tempo. Poi è chiamato a sbrigare soltanto l’ordinaria amministrazione.: smaltito l’infortunio che lo ha costretto a restare ai box nell’ultimo mese, torna titolare in difesa e gioca una buona prova in fase difensiva. Lascia il campo solamente nel minuti finali per rifiatare.(Dal 37’ s.t.gioca nonostante la spalla dolorante ed è autore della solita buona partita. Questa è Djuric a essere di fatto annullato dal difensore del Torino che, anche quest’oggi, è tra i migliori fra i granata.

: torna al suo tradizionale ruolo di terzo di difesa. Nella sua zona agisce un cliente scomodo come Colpani ma il difensore svizzero riesce a cavarsela più che bene.(Dal 37’ s.t.spinge come suo solito molto sulla fascia destra e con la sua velocità mette in difficoltà Carboni. Non sempre quest’oggi riesce però a essere preciso al momento del cross come suo solito.: è l’uomo degli episodi decisivi. E’ lui a procurarsi il calcio di rigore che Sanabria poi realizza ed è sempre lui a subire il fallo che costa il secondo giallo (quindi l’espulsione) a Pessina.

dà sostanza al centrocampo del Torino ed è prezioso in fase di non possesso. Recupera più di un pallone permettendo al Torino di organizzare alcune ripartenze potenzialmente insidiose.: nelle ultime tre partite aveva giocato appena dieci minuti, torna titolare contro il Monza. Prestazione sufficiente anche se non è mai autore di particolari spunti.: è sempre nel vivo del gioco, anche se è meno lucido rispetto alle precedenti partite. Dai suoi piedi passano comunque la maggior parte delle azioni del Torino.nel primo tempo viene ben controllato dai difensori del Monza, cresce nella ripresa dove riesce a trovare gli spazi e va anche vicino al gol: solamente una grande parata di Di Gregoria gli nega la gioia della rete.

: dopo la buona prova contro l’Udinese, Juric lo conferma nell’undici titolare ma il nigeriano è in giornata no. Non sfrutta l’occasione che ha nella ripresa, commette tanti errori e inevitabilmente nel secondo tempo Juric lo richiama in panchina.(Dal 17’ s.t.come contro il Napoli, entra e segna. Questa volta su calcio di rigore. È il suo terzo gol nelle ultime quattro partite al Monza).il Torino vince una partita importantissima in ottica rincorsa alla zona Europa. Nel primo tempo la squadra non è particolarmente vivace, all’intervallo riesce a trovare le parole giuste per scuoterla e alla fine arriva una meritata vittoria.