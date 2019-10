Torino-Napoli 0-0



Sirigu 6: per la prima volta in questo campionato non subisce gol, merito anche della difesa che lo aiuta. Il portiere è però bravo a farsi sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa.



Izzo 5,5: commette alcuni errori tecnici che non sono proprio da lui, innescando alcune pericolose azioni del Napoli. Gioca in una posizione diversa da solito, da terzino destro nella difesa a quattro ma questa non può essere una scusante.



Nkoulou 6,5: questo è il Nkoulou che conosciamo. Comanda con sapienza la linea difensiva, chiude gli spazi, antica gli avversari e si fa ben presto perdonare una distrazione nei primi minuti di partita.



Lyanco 6,5: dopo un paio di prestazione non positive, mostra finalmente le sue qualità giocando una partita gagliarda pur trovandosi di fronte avversari tosti come gli attaccanti del Napoli. E’ uno dei migliori del Torino.



Laxalt 6,5: partita in crescendo per l’uruguaiano, quest’oggi all’esordio da titolare con la maglia del Torino. Prende bene le misure a Lozano riuscendo di fatto a disinnescare l’attaccante messicano del Napoli.



Ansaldi 6,5: sfiora il gol a fine primo tempo con una bella rasoiata dal limite dell’area sulla quale è bravo a opporsi Meret. Sulla fascia destra mostra tutte le proprio qualità mettendo spesso in difficoltà gli avversari.



Rincon 7: è un vero e proprio instancabile motorino di centrocampo. Quando è in Napoli ad attaccare si rende prezioso con il suo grande lavoro in fase di interdizione, in fase offensiva invece si mette in mostra con un paio di pericolosi colpi di testa.



Baselli 5,5: è uno dei calciatori granata che quest’oggi appare più in difficoltà. Fatica a entrare realmente nel vivo del gioco e appare un po’ troppo timido con il pallone tra i piedi. Esce dal campo claudicante.



(dal 26’ s.t. Meité 6: mette in campo grinta a voglia ma pecca in un paio di occasioni di troppo egoismo).



Verdi 6,5: continua a mostrare grandi segnali di crescita. Contro la sua ex squadra mette in mostra le proprie qualità tecniche e sfiora anche il gol in almeno due occasioni trovando però solamente l’esterno della rete.



(dal 43’ s.t. Falque: sv),



Lukic 6: molto vivace il numero 7 del Torino che agisce alle spalle di Belotti. Si fa vedere e muove bene il pallone quando lo ha tra i piedi. Un ritorno in campo dopo l’infortunio certamente positivo per Lukic.



(dal 38’ s.t. Aina: sv).



Belotti 6: è il solito gladiatore in attacco. Nel secondo tempo cerca l’eurogol con una bella rovesciata che termina però a lato. Prestazione certamente positiva da parte del capitano granata.





All. Mazzarri 7: sorprende schierando il Torino con un inedito 4-4-1-1 che sembra spiazzare anche il Napoli. Con il passare dei minuti la sua squadra cresce e alla fine può anche rammaricarsi per non essere riuscita a sfruttare al meglio alcune occasioni in contropiede.