Torino, le pagelle di CM: Rodriguez scatenato, Buongiorno è un muro

trascorre una serata molto più tranquilla di quello che ci si sarebbe potuto aspettare. Il primo tiro nello specchio del Milan è il rigore che Bennacer trasforma, spiazzandolo.: Juric torna a schierarlo nei tre di difesa, dopo che nelle ultime partita in mezzo al campo non aveva convinto. Sempre attento, il numero 61 risponde con una buona prestazione.: è il granata che riceve più applausi e li merita tutti per la prestazione che ha fatto. Chiude bene tutti gli spazi e risolve anche un paio di situazioni potenzialmente pericolose nell’area di rigore granata.

(Dal 35’ s.t.è la nota stonata della serata del Torino. E’ suo il fallo da rigore su Pusilic che permette al Milan di accorciare le distanze e rientrare in partita quando mancava oltre mezz’ora alla fine della partita.: “contro il Milan voglio vedere il mio Raoul”, aveva dichiarato Juric alla vigilia. Il tecnico è stato accontentato: il terzino macina chilometri sulla fascia destra e disegna il perfetto traversone per il 2-0 di Ilic. Si lascia così alle spalle un periodo negativo.(Dal 29’ s.t.entra bene in partita)

solita partita di sostanza da parte del centrocampista polacco che, anche questa sera, risulta fondamentale in mezzo al campo.: è uno dei giocatori che in questa stagione ha più deluso ma contro il Milan però riesce a esprimere le sue qualità e arricchisce la propria prestazione con il gol del 2-0, quando raccoglie il perfetto assist di Bellanova.questa è stata, con ogni probabilità, la sua ultima partita dal Grande Torino in maglia granata. Si congeda come meglio non potrebbe: prima pennella un cross perfetta per la testa di Zapata in occasione del gol del vantaggio del Torino, poi segna lui stesso con una gran botta dalla distanza.

(Dal 16’ s.t.qualche errore in fase offensiva ma prestazione sufficiente)ancora una volta agisce da trequartista alle spalle dei due attaccanti. Dà una mano alla squadra in fase di costruzione ma l’aiuta molto anche in quella di non possesso. Prestazione grintosa.Juric lo conferma titolare dopo il gol decisivo a Verona, l’attaccante lo ringrazia con una buona prestazione. Lotta, fa a sportellate con gli avversari e dà il via in maniera pregevole all’azione del secondo gol granata.(Dal 29’ s.t.

: sblocca il risultato con uno del “suoi” gol. Sfrutta al meglio il cross dalla sinistra di Rodriguez e di testa piazza il pallone nell’angolino dove Sportiello non può arrivare. Ora sono tredici le sue reti in campionato.il suo Torino in questa stagione ha spesso fatto fatica a segnare ma in casa, contro le grandi, si è più volte esaltato anche in fase offensiva. Tre gol all’Atalanta, tre gol al Napoli e ora tre reti anche al Milan che valgono tantissime. Ora i granata hanno superato il Napoli e possono concretamente sognare l’Europa.