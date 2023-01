Milinkovic-Savic 6: poco impegnato, guida bene la difesa. Puntuale nelle uscite. Dia lo tiene sull’attenti ad inizio ripresa. Presente su Candreva al 13’ della ripresa.Zima 6: quasi segna di tacco in area campana. Ordinato fino a che resta in campo.(dal 19’ st Djidji 6: entra bene interrompendo subito un contropiede della Salernitana)Schuurs 6,5: contrasta bene Dia lanciato verso la porta al 32’, centra il legno di testa al 42’. Mette la museruola a Dia.Buongiorno 6: Sfiora al 31’ il gol con un bello stacco aereo. Attento come i compagni di reparto.Lazaro 6,5: tiene sulla corda Bradaric a destra. Pennella il cross per Sanabria. Sulla fascia fa il bello e il cattivo tempo, i suoi cross sono sempre pericolosi. Si fa male ed esce.(dal 27’ st Rodriguez 6: qualche cross interessante. Trova Ochoa a e il palo a negargli il gol del 2-1.)Lukic 5: mette una bella palla che Radonijc non sfrutta. Non comincia bene la ripresa, non contrasta Vilhena sull’1-1 e si fa ammonire per fallo su Piatek.Linetty 5,5: soffre un po’ la mobilità di Nicolussi che lo fa ammonire. Combina poco e Juric lo sfila.(dall’8’ st Ricci 6: fa meglio del compagno)Vojvoda 5,5: come il collega Lazaro dà grande supporto a Radonijc a sinistra, affonda però di meno. Svirgola la palla che finisce sui piedi di Vilhena per l’1-1.(dal 19’ st Singo 6: vicino al gol in inserimento. Cross pericoloso nel recupero leggermente alto per Rodriguez)Vlasic 6: grande inserimento al 20’, anche lui si fa ipnotizzare da Ochoa. Viene sempre fuori dall’area per inventare qualcosa. Nella ripresa ci prova anche da fuori ma viene murato.Radonijc 6: poteva angolare meglio al 12’. Palla sempre tra i suoi piedi per far succedere qualcosa. Rischia un giallo per simulazione.(dal 19’ st Miranchuk 6: sfiora il gol con un piatto mancino chirurgico)Sanabria 6,5: spara alto da due passi la palla del vantaggio al 6’. Non sbaglia in tuffo al 36’. Tocca pochi altri palloni.All. Juric 6,5: il suo Torino fa un gran primo tempo, ma poteva e doveva chiudere la partita. A volte il giocar bene fa male, nei momenti clou sarebbe servita più concretezza. Nel finale la squadra sfiora il gol vittoria.