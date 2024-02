Torino, le pagelle di CM: Sanabria nulla, per Masina buon esordio

Andrea Piva

Torino-Salernitana 0-0



Milinkovic-Savic 6,5: partita quasi da spettatore per il portiere serbo che la prima parata la compie a una decina di minuti dalla fine quando respinge la conclusione di Dia. Il portiere serbo è eattivo nell’occasione.



Tameze 6: Juric lo preferisce a Djidji nel ruolo di braccetto di destra di difesa. Il numero 61 non corre nessun rischio in fase difensiva ed è autore della solita buona partita.



(20’ s.t. Pellegri 5: entra ma non lo si vede praticamente mai)



Sazonov 6: il georgiano quest’oggi è chiamato a sostituire Buongiorno al centro della difesa. Tchaouna non gli crea particolari problemi ma il centrale granata in un paio di occasioni si complica la vita da solo. Partita comunque sufficiente.



(Dal 35’ s.t. Lovato: sv)



Rodriguez 6: è sfortunato il difensore svizzero che, pochi minuti prima dell’intervallo, è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. La sua partita fino a quel momento era stata positiva.



(Dal 43’ s.t. Masina 6,5: positivo il suo esordio con la maglia del Torino. Nella ripresa fa correre qualche brivido a Ochoa con un colpo di testa che esce di pochissimo).



Bellanova 6: i giocatori della Salernitana non gli concedono lo spazio per far sì che che sfrutti la sua velocità come accaduto per esempio a Cagliari nella scorsa giornata. La sua prestazione è comunque sufficiente.



Ricci 5,5: si fa vedere con un paio di buone giocate nel primo tempo ma troppo per guadagnare la sufficienza in pagella.



(Dal 35’ s.t. Ilic: sv).



Linetty 6: in mezzo al campo fa il solito lavoro sporco recuperando diversi palloni ma si fa vedere anche in avanti, tanto da impegnare Ochoa in una parata non semplice nel secondo tempo.



Lazaro 6: spinge sulla fascia sinistra e cerca di mettere qualche traversone interessante nell’area di rigore avversara ma non sempre è preciso come dovrebbe al momento del cross.



Vlasic 5,5: cerca di dare qualità alla manovra del Torino ma non riesce a trovare spazi perché la Salernitana si difende con tutti e undici i suoi effettivi nei pressi dell’area di rigore.



(Dal 20’ s.t. Djidji 6: non sbaglia nulla)



Sanabria 5: non è in giornata e si vede. Non riesce praticamente mai a entrare nel vivo del gioco. Viene ben contenuto dai difensori avversari e non riesce mai a essere pericoloso.



Zapata 5,5: anche il colombiano quest’oggi fa più fatica del solito e la sua prima conclusione arriva al 94’, quando un suo colpo di testa si spegne fuori di poco.



All. Juric 5: il suo Torino fatica tantissimo, troppo, a costruire occasioni. Non rinuncia alla difesa a tre nemmeno contro una Salernitana che passa novanta minuti a proteggere la propria area di rigore.