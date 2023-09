Lazio – Torino: 2-0: entrambi i gol non sembravano due conclusioni irresistibili.: tiene a bada Anderson senza troppi sforzi. ma si lascia scappare Lazzari nell'azione che porta all'1-0(dal 26’p.t.: la scarsa verve degli attaccanti della Lazio rendono morbido il suo esordio a freddo. Non ha grandi responsabilità sui gol presi): con le buone o con le cattive, dalla sua parte non si passa.: un paio di accelerazioni nei primi 20 minuti e zero pericoli creati da quel lato. (dal 34's.t.: è sempre al posto giusto per disturbare le linee di passaggio della Lazio. Nella ripresa però cala il ritmo e infatti la Lazio guadagna campo, colpendo con due imbucate.: il suo filtro a centrocampo funziona poco. In costruzione si fa ingabbiare con troppa facilità e costringe spesso al lancio lungo i suoi difensori. (dal 14's.t.: non riesce a lasciare il segno in campo. Dal suo ingresso il Toro non guadagna nulla): prova ad arrivare sul fondo un paio di volte, ma non trova grandi spunti per mettere in difficoltà Marusic. Si perde Vecino sul gol. (dal 34's.t.: si eclissa dietro le marcature avversarie: gioca un po’ da trequartista, un po’ da seconda punta. In entrambe le posizioni non brilla particolarmente.: prova a tenere alta la squadra facendo a sportellate con tutta la difesa della Lazio. Fa quello che può, ma viene servito poco e male. (da 14’s.t.: a differenza del compagno non riese a tenere nemmeno un pallone)All.: il suo bunker aveva retto per oltre un'ora, ma erano più i demeriti della Lazio che i meriti del Toro. Con un po' più di cattiveria e coraggio in attacco probabilmente poteva provare a far male ai biancocelesti già nel primo tempo.