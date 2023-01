Fiorentina-Torino 0-1Il portierone serbo infonde sicurezza e tranquillità al reparto difensivo granata. Compie alcune parate, di cui una nei minuti finali, che regalano i 3 punti al Torino.: Con un giocatore poco dinamico come Saponara dalla sua parte ha un primo tempo facile. Costretto ad uscire per un bruttissimo colpo al viso (dal 28’st: ha il merito di negare a Jovic la gioia del pareggio): Nonostante non sia lui il titolare fisso è comunque tra i più positivi della difesa del Toro. Non molla un secondo Kouame limitandolo per 90 minuti.: Il capitano granata è nuovamente titolare nella difesa a tre e guida con autorevolezza i compagni. La difesa granata questa sera non ne sbaglia una.: Era probabilmente considerato il più pericoloso e per questo nel primo tempo viene sufficientemente contenuto dai viola. Nella ripresa è fondamentale nel mantenere il vantaggio.: In marcatura dal primo minuto su Amrabat, costringe Italiano a toglierlo dopo pochi minuti nella ripresa: il marocchino non respira un attimo, sbagliando molti più palloni del solito.: Fondamentale filtro nel centrocampo di Juric. Com è possibile che fino a qualche mese fa giocasse in Lega Pro. Ovunque (dal 25’ st: entra per gestire il risultato): E’ bravissimo a leggere il cambio di campo di Amrabat e a far partire l’azione del gol del vantaggio di Miranchuk. Autorevole anche in fase di copertura.: Svariando molto sulla trequarti da veramente pochi punti di riferimento ai centrali viola che vanno in netta difficolà. I suoi movimenti aprono praterie per i compagni.: Schierato sulla trequarti si rivela mortifero per la Fiorentina. Il gol partita è una pennellata di rara bellezza.: Per sessanta minuti regge da solo l’attacco granata e, nonostante la marcatura a uomo di Igor e Milenkovic, crea le occasioni più pericolose. Segna in fuorigioco e pochi minuti dopo prende una traversa da pochi metri. Arma in più(dal 31’st).: Vince la personale partita contro Italiano: il suo Torino oggi vince e non rischia nulla contro una Fiorentina in netta difficoltà. La vittoria stacca i viola in classifica e con una squadra compatta come questa perché non sognare la Conference League?