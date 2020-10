: viene battuto senza alcuna colpa dal colpo di testa di Stepinski. Bravo a attento nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa. Spesso è coinvolto nel gioco, dando via all’azione grazie alle sue buone doti tecniche con i piedi.sfrutta bene l’occasione che gli viene concessa da Giampaolo. Attento in fase difensiva, si fa però notare anche con un paio di buone iniziative in fase offensiva, come quella che porta all’ammonizione di Bjorkengren.: segna la sua prima rete da quando veste la maglia del Torino con un o stacco imperioso di testa da azione d’angolo. Si fa così perdonare qualche sbavatura in fase difensiva nella prima parte di incontro.è autore di qualche errore tecnico di troppo in difesa che permette al Lecce di creare qualche insidia. Allo stesso tempo riesce però a risolvere alcune situazioni potenzialmente pericolose.si trova spesso a dover fronteggiare situazioni di due contro uno, con Adjampong e Herndersen che spingono molto sulla destra riuscendo anche ad andare troppo spesso al cross con estrema facilità.(dal 21’ s.t.è autore di alcune buone giocate): inizia la partita nel ruolo quasi inedito di mezzala, dopo che Murru viene richiamato in panchina torna nella sua più consueta posizione di terzino. Ed è proprio quando è schierato nel suo ruolo naturale che l’argentino fa vedere le cose migliori.(Dal 45’ s.t.attento in fase difensiva): Mancosu va in pressione su di lui ogni volta che è in possesso del pallone, il numero 6 non riesce quindi a essere sempre nel vivo del gioco ma la sua prestazione è comunque positiva. Gestisce bene i palloni che tocca e mostra buona personalità in mezzo al campo.(Dal 45’ s.t.è lui a recuperare il pallone e a dare il via al contropiede che porta al 3-1. Buon impatto sulla partita)è uno dei pochi titolari che viene schierato dal primo minuto anche quest’oggi ma la sua prestazione non è particolarmente positiva. Riceve un paio di duri colpi a inizio partita che sembrano limitarlo.(dal 21’ s.t.: ordinato in mezzo al campo)era uno dei giocatori più attesi della partita contro il Lecce, se non altro per il fatto che fosse la sua prima con la maglia del Torino. Fa intravedere le sue buoni doti tecniche con alcune buone giocate in favore dei compagni.(dal 4 p.t.s: buono il suo contributo nei supplementari): dai suoi piedi parte l’angolo che porta al gol del pareggio di di Lyanco, ma il numero 24 (quest’oggi schierato ancora come attaccante). Nei supplementari è autore della doppietta che regala la qualificazione al Torino.: ieri, nella conferenza stampa di presentazione, aveva promesso voglia, impegno e sacrificio. Quest’oggi ha mantenuto le promesse. Gli è mancato solo il gol, più che per demeriti propri per merito del portiere avversario.: il suo Torino riesce a superare il Lecce solamente per via di due erroracci degli avversari nel secondo tempo supplementare, dopo che la partita fino a quel momento era stato equilibrata e non si era vista la categoria di differenze tra le due squadre. Bene la vittoria, ma così non va.