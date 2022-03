Bologna – Torino: 0-0



Berisha 6: poco impegnato, il Bologna non gli causa troppe seccature.



Djidji 6: contro l’attacco rossoblù mantiene il controllo, sempre padrone della sua zona.



Bremer 6: in costante duello contro Sansone non cede un millimetro, solido.



Rodriguez 6: nonostante il più pimpante dei rossoblù sia dalla sua parte tiene bene mostrandosi diligente.



Singo 6.5: decisamente il più incisivo, un paio di discese impetuose anche se con scarso esito.



Ricci 6: buona presenza in mezzo al campo, qualche scambio interessante.



Mandragora 6: buona prestazione di tutto il reparto che mantiene a tratti il comando del gioco, utile anche in inserimento.



Vojvoda 6: prestazione sufficiente, non spinge molto preoccupandosi di mantenere De Silvestri a distanza.



Pobega 6.5: attaccante aggiungo supporta Belotti anche nel pressing, sempre nel vivo della manovra.



Belotti 6: il solito lottatore, il primo ad attaccare e a difendere, poche occasioni però nei suoi piedi.



(dal 40’ st Sanabria: s.v.).



Brekalo 5.5: povero il suo apporto al gioco offensivo dei suoi, peccato perché può dare di più.





All. Juric 6: tipico spirito combattivo, oltre all'intensità oggi i suoi mantengono anche il pallino del gioco lasciando al Bologna solo qualche ripartenza.