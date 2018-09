Torino-Spal 1-0



Sirigu 7: la sua parata sulla punizione di Kurtic nel finale è difficile e preziosa tanto quanto quella su Perisic una settimana fa a San Siro. Se il Torino è riuscito a conquistare i tre punti il merito è anche del portiere granata.



Izzo 6,5: si fa notare per la sua eleganza negli interventi difensiva. Un suo rinvio sballato in apertura di gara dà il via ad un'azione pericolosa della Spal, ma poi si rifà con una serie di ottimi interventi difensivi.



Nkoulou 7: è l'uomo della partita. Un suo colpo di testa, da azione d'angolo, regala al Torino la prima vittoria in questo campionato. Il numero 33 granata è decisivo in fase offensiva, ma è anche attento e preciso i quella difensiva.



Moretti 6,5: ancora una volta viene preferito al neoacquisto Bremer e ancora una volta gioca una partita praticamente perfetta. Non sbaglia nessun intervento. Spende bene un fallo, che gli costa un'ammonizione, nella ripresa.



De Silvestri 6: attento in fase difensiva e puntuale negli inserimenti in attacco, ma sbaglia qualche appoggio e qualche controllo di troppo finendo per regalare qualche pallone di troppo alla Spal.



Meité 6: il suo fisico imponente è prezioso su un campo reso pesante dalla pioggia. Quando c'è da lottare non si tira mai indietro e aiuta la squadra in fase difensiva, si fa notare meno rispetto a una settimana fa in fase di impostazione.



Rincon 6: conferma di essere in crescita rispetto alla scorsa stagione. Bravo a recuperare palloni e a far conquistare metri alla propria squadra.



Aina 5: l'esordio da titolare con la maglia del Torino, dal punto di vista della prestazione personale, è meno felice di quello che sperava. Lazzari si rivela un cliente difficile da gestire e il terzino nigeriano non sempre riesce a contenerlo.



(dall'86' Berenguer: sv)



Soriano 6: viene schierato da Mazzarri alle spalle dei due attaccanti, Falque e Belotti. L'ex Villareal inizia bene ed è autore di alcuni buoni scambi con i propri compagni di squadra, cala nella ripresa, si vede che non è ancora al top della forma.



(dal 63' Baselli 5,5: pochi minuti dopo il suo ingresso in campo spreca una bella ripartenza del Torino sbagliando il passaggio che avrebbe messo davanti alla porta Falque. La squadra granata avrebbe potuto chiudere la partita evitando la sofferenza finale)



Falque 7: altra grande partita da parte dello spagnolo, dopo quelle con Roma e Inter. Tutte le azioni più pericolose della partita partono dai suoi piedi, compresi due contropiedi sull'1-0 che il Torino non riesce però a concretizzare.



(dal 71' Zaza 6: finalmente è arrivato il suo esordio con la maglia del Torino. Nel secondo tempo ha anche l'occasione per segnare ma Gomis gli para la conclusione)



Belotti 6,5: in attacco lotta, si propone e sfiora anche il gol nella ripresa con una deviazione sotto misura sulla quale è bravo Gomis a opporsi. Anche se quest'oggi non segna la sua prestazione è comunque più che positiva.





All. Mazzarri 6: il suo Torino questa sera non si fa apprezzare dal punto di vista del gioco, ma in quello della determinazione che gli consente di avere la meglio in una partita complicata. La sua squadra mostra però anche un difetto: quello di non saper chiudere la partita quando ne ha l'occasione.