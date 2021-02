sempre attento, anche nelle uscite. Nel primo tempo salva il Torino sulla conclusione a botta sicura di Czyborra. Una parata importante che riscatta la brutta prestazione di una settimana fa contro l’Atalanta.contro la sua ex squadra gioca una partita di grande intensità. Non si fa notare solamente per alcuni ottimi interventi difensivi, ma anche perché è molto coinvolto in fase di impostazione quando è il Torino ad avere la palla tra i piedi.torna a essere il leader della difesa che quest’anno troppe poche volte si era visto. Tiene e bada gli attaccanti avversari non concedendo loro alcun spazio. E’ senza dubbio tra i migliori nel Torino.dei tre difensori centrali scelti oggi da Nicola è quello che appare maggiormente in difficoltà ma, alla fine, la sua prestazione è comunque sufficiente. Insieme ai compagni di reparto riesce a limitare gli attaccanti avversari.quelle poche volte che riesce a sfuggire alla difesa avversaria spreca il tutto con cross fuori misura e palloni regalanti agli avversari. Quella di oggi è stata una delle peggiori prestazioni stagionali da parte del terzino.altra prestazione non sufficiente da parte del centrocampista serbo, che all’andata era stato invece colui che aveva deciso l’incontro. In campo fatica a trovare la giusta posizione tanto che viene spesso richiamato dai suoi compagni.(Dal 26’ s.t.partita senza squilli)un passo indietro rispetto al buon esordio di una settimana fa contro l’Atalanta. Tra i centrocampisti schierati titolari quest’oggi da Nicola è quello che comunque convince maggiormente.qualche giocata sporadica e nient’altro. Il mediano venezuelano in mezzo al campo fatica contro i centrocampisti del Genoa: combina troppo poco per guadagnare la sufficienza in pagella.(Dal 34’ s.t.perde il duello sulla fascia con Zappacosta che in più di un’occasione riesce a sfuggirgli via e a guadagnare il fondo. Si riscatta in parte in fase offensiva, mettendo nell’area di rigore avversaria alcuni cross interessanti.(Dal 34’ s.t.tanti, troppi errori dal punto di vista tecnico da parte del numero 11 granata. Mai pericoloso in avanti, quest’oggi fatica anche a controllare il pallone: prestazione insufficiente da parte di Zaza.(Dal 26’ s.t.qualche buona giocata per i compagni)va sottolineato che viene servito troppo poco per i compagni e non ho mai vere occasioni da rete, ma lo stesso Gallo quest’oggi non appare nella sua giornata migliore.quarto pareggio consecutivo in altrettante partite per l’allenatore granata, ma quest’oggi era lecito aspettarsi qualcosa in più, sia per quanto riguarda il risultato che la prestazione. Il suo Torino fatica invece troppo anche a rendersi pericoloso.