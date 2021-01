Parma-Torino 0-3



Sirigu 8: tre grandi interventi prima su Inglese poi su Karamoh, tiene a galla il Torino fino all’ultimo



Izzo 7: buona prova per il difensore che prova a spingere sulla destra quando ne ha l’occasione; trova il raddoppio con un gran colpo di testa



Lyanco 6,5: rischia pochissimo in difesa e le azioni da dietro partono spesso dai suoi piedi



Bremer 6: controlla le incursioni di Karamoh e Iacoponi; sempre puntuale nelle chiusure sull’out sinistro



Singo 7,5: corsa, tecnica e qualità sulla destra; segna un gran gol dopo un contropiede perfetto del Toro



Lukic 6: tanta corsa e numerosi palloni recuperati in mezzo al campo



Rincon 6,5: è il faro del Torino, spesso avvia le azioni della sua squadra



Linetty 6: duella con i centrocampisti ducali e cerca gli spazi per creare occasioni pericolose in avanti



(Dal 41’ s.t. Segre sv)



Rodriguez 6: non una grande spinta in avanti ma una buona partita principalmente di copertura sull’out sinistro



Verdi 5,5: si inserisce tra le linee e cerca di assistere Belotti ed è pericoloso sui calci piazzati; si mangia il gol del raddoppio a tu per tu con Sepe



(Dal 25’ s.t. Gojak 6,5: spreca una gran palla per il raddoppio del Toro ma poi mette la firma sul tris del Toro)



Belotti 6,5: un assist al bacio per Singo e una partita di grande sacrificio





All. Giampaolo 7: trova una vittoria importantissima nello scontro diretto per la salvezza