Il suo Torino cade al Franchi, ma l’ultimo a mollare è proprio il portiere sardo, che con le sue manone nega ai viola almeno tre gol. Miracoloso in chiusura di primo tempo, quando con la palla già per metà oltre la linea, nega a Kouamè il gol.: Dovrebbe essere il perno della difesa granata, invece è distratto e poco incisivo. Si perde in più occasioni i viola, soprattutto Chiesa in occasione del gol che costa ai suoi la sconfitta.(Dal 43’ s.t.: SV): Mette in tutti i modi i bastoni tra le ruote a Kouamè, riuscendo a lasciarlo a secco, anche se con molto aiuto dell’attaccante ivoriano. Lotta, e per il Torino visto oggi, è già un qualcosa.: Decisamente il migliore della difesa, riuscendo a limitare in più occasioni Ribery. Incolpevole in occasione del gol, il difensore brasiliano gioca una buona gara.: Le sue sgroppate sulla fascia dovrebbero essere un’arma in più per il Torino, ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso, passando gran parte della gara a rincorrere Biraghi.: Il centrocampista francese porta muscoli e corsa ai granata, giocando sostanzialmente alla pari il duello tra frangiflutti con Duncan. Prova a portare qualche contropiede, senza trovare troppa fortuna.(Dal 23’ s.t.: Entra per dare vivacità alla mediana granata, ma non riesce né a cambiare l’inerzia del match, né a rendersi pericoloso)Classica partita molto fisica del centrocampista venezuelano, che commette molti falli. Solitamente riesce a prendere in mano la partita a centrocampo, ma Duncan gli rende la vita particolarmente difficile.: Il migliore della mediana granata, prova lo spunto in più occasioni. Giampaolo l’ha fortemente voluto, e deve ripartire dal centrocampista ex Samp.(Dal 42’ s.t.: SV): Ha sui piedi il pallone per il primo gol della Serie A, ma trova il tuffo felino di Dragowski a chiudergli la porta. Prova ad armare Zaza e Belotti, senza riuscire ad essere mai troppo pericoloso.(Dal 23’ s.t.: Dovrebbe entrare per cambiare volto al match e proiettare i suoi in attacco, ma non riesce a rendersi mai pericoloso. Praticamente nessuno spunto del giocatore ex Napoli, che mette in mezzo un bel pallone che Belotti tramuterebbe anche in gol, annullato per fuorigioco): Il capitano granata fa la guerra da solo contro la difesa viola, rimediando svariati calcioni. La squadra non lo assiste, e trova il gol solo in fuorigioco a partita già conclusa. Rimane l’amaro in bocca per l’azione in cui Zaza decide di non armare il suo destro, nonostante fosse smarcato.: Probabilmente il peggiore dei suoi, dovrebbe essere la spalla di Belotti nel 4-3-1-2 di Giampaolo, ma non è mai pericoloso. Riesce furbescamente a intercettare un erroraccio di Ribery, ma ne commette uno ancora più brutto facendosi ipnotizzare di Caceres in un’azione di due contro uno, decidendo di non servire il Gallo.: Il bel gioco dovrebbe essere il suo marchio di fabbrica, ma il suo Torino gioca contratto e timoroso nella propria metà campo, affidandosi ai lanci lunghi per Belotti. La squadra è ancora in costruzione, ma deve cambiare e non poco.