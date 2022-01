da un suo rinvio sbilenco nasce il vantaggio doriano, Caputo lo infila e l’estremo difensore serbo non riesce a neutralizzarlo. Si distende su una conclusione da fuori di Gabbiadini, sbaglia un’uscita su cross regalando la palla a Thorsby.: spesso si sgancia e si fa trovare anche in sostegno all’azione offensiva. Un esempio, nella ripresa, è il suo inserimento per liberare Brekalo. Buona partita.: lui e Rodriguez sono fuori posizione quando Caputo scappa tra le linee e trova il gol dell’1-0. In particolare, è il numero 3 granata a dimenticarsi l’ex attaccante del Sassuolo alle sue spalle. Però è l'unica incertezza del match.: mal posizionato sul vantaggio dei padroni di casa. Si riscatta ampiamente con un salvataggio miracoloso sulla linea, a portiere battuto.: va in cielo, sovrasta Thorsby e con un inserimento ristabilisce la parità approfittando del cross perfetto di Vojvoda. Corre, si propone e spende tantissimo.: Si preoccupa principalmente di contenere, lasciando ad altri compagni i compiti di costruzione. Alla prima palla buona, però ,offre uno splendido cross a Praet.: combina bene con Vojvoda creando il primo pericolo granata. Geometria e cervello.scalda i guantoni di Falcone con una conclusione a giro. L’azione del pareggio nasce da una sua ottima iniziativa, dribbla con estrema facilità Candreva e Bereszynski e mette due cioccolatini in area.: va via a Dragusin con naturalezza, e chiama Falcone alla parata. Giocate, qualità, movimenti intelligenti e il gol come ciliegina sulla torta, giusto premio per uno splendido inserimento. Giornata da ricordare in uno stadio che lo ha visto protagonista.(dal 47' s.t.: il primo guizzo è una conclusione deviata da Askildsen, su cui si supera Falcone. Ci riprova nel secondo tempo, trovando ancora Falcone sulla sua strada. Alcune belle giocate gli garantiscono un’ampia sufficienza.(dal 39’ s.t..): oggi non incide dal punto di vista realizzativo, ma fa movimento, gestisce il pallone e tiene impegnata la retroguadia dei padroni di casa, aprendo varchi per gli inserimenti da dietro.(dal 38’ s.t..)All.il Toro va sotto, ma non si doma, non si disunisce, continua a giocare e merita ampiamente il risultato di Marassi. La squadra granata mantiene sempre il pallino del gioco, crea valanghe di occasioni e trova sulla sua strada un ottimo Falcone, altrimenti il passivo sarebbe stato anche più pesante. Il Torino è sempre primo sui contrasti, è organizzato e trova sempre una soluzione per lo scarico palla.