zero parate questa sera per il portiere del Torino che è chiamato solo a sbrigare l’ordinaria amministrazione. Sul gol della Fiorentina non può nulla sulla splendida giocate di Ribery.: non particolarmente brillante la prestazione del difensore brasiliano che è tornato titolare dopo aver saltato la gara di Benevento.: nel primo tempo per due volte salva la propria porta opponendosi alle conclusioni degli attaccanti avversari. Buona la sua prestazione. Nel secondo tempo la sua prestazione cala d’intensità e si fa beffare in occasione del gol viola.(Dal 30’ s.tNicola lo preferisce a Rodriguez sul centrosinistra e il campo dà ragione al tecnico. Il numero 99 granata è autore di una prestazione più che sufficiente: sempre attento e ben posizionato, nel primo tempo è bravo a sventare un pericolo intercettando un cross di Venuti e anticipando gli attaccanti viola.: un passo indietro rispetto alle ultime prestazione ma prestazione comunque sufficiente da parte del terzino. Nel secondo tempo sfiora anche il gol ma la sua conclusione viene ribattuta dalla traversa: sfortunato nell’occasione.: buona la sua prestazione. Questa sera riesce a far letteralmente impazzire Castrovilli. Trova spesso lo spazio per inserirsi e provoca la prima espulsione in caso della Fiorentina: proprio quella del numero 10 viola.(Dal 30’ s.t.quello con Amrabat in mezzo al campo è un duello molto fisico. Il venezuelano parte bene, ringhia sugli avversari e recupera diversi palloni, con il passare dei minuti la sua prestazione cala però d’intensità.altra prestazione da parte del centrocampista polacco. Non riesce mai a entrare veramente in partita e fatica in mezzo al campo nel duello contro Bonaventura.(Dal 21’ s.t.: entra bene e dai suoi piedi fa partire il cross che Belotti sfrutta al meglio realizzando l’1-1 finale)tanti errori da parte del terzino argentino. Il numero 15 del Torino sbaglia qualche passaggio e qualche cross di troppo e commette una serie di errori non da lui. Prestazione insufficiente.: nel primo tempo colpisce una traversa ma quello era un pallone da spedire in fondo alla rete. Più che di sfortuna, nell’occasione, si può parlare di un vero e proprio errore da parte dell’attaccante del Torino.realizza un gol da rapace dell’area di rigore. Era dalla trasferta in casa della Roma che non segnava: la sua rete vale un solo punto e non basta al Torino la prima vittoria in casa di questo campionatoprova più volte a mescolare le carte in tavola per cercare di portare a casa una vittoria che sarebbe prezioso. I limiti tecnici della sua squadra sono però evidente e non aiutano di certo.