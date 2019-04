Genoa-Torino 0-1



Sirigu 7,5: semplicemente straordinario, è il migliore in campo. Le sue parate, in particolare quella straordinaria su Kouame nel finale, permettono al Torino di portare a casa un successo molto prezioso per la squadra granata in chiave Europa.



Izzo 6: torna nel suo vecchio stadio per la prima volta da avversaria. Non gioca la sua miglior partita ma riesce comunque a farsi rimpiangere. Prestazione matura da parte del numero 5 del Torino.



Nkoulou 6: ennesima prova positiva da parte del numero 33 del Torino che comanda con la classica eleganza e qualità la linea difensiva granata.



Moretti 6,5: è il migliore della difesa del Torino. Rende la vita complicatissima a Lapadula, con le sue chiusure sempre puntuali evita parecchi guai alla squadra granata.



Ansaldi 6,5: aveva segnato al Genoa all’andata e si è ripetuto anche nel ritorno. La sua rete vale i tre punti e soprattutto permette al Torino di restare in corsa per l’Europa e, considerati anche i risultati di Milan e Lazio, di continuare a sognare anche la Champions League.



Rincon 6: era diffidato ed è bravo a evitare un cartellino giallo molto pesante che lo avrebbe costretto a saltare la partita contro il Milan del prossimo turno. Recupera un gran numero di palloni in mezzo al campo.



Meité 5: è uno dei peggiori in casa Torino. Tiene troppo il pallone tra i piedi facendo perdere più di un tempo di gioco alla squadra granata. Tanti, troppi, i suoi errori. Aina 6: nel primo tempo si vede poco, nella ripresa, quando Mazzarri lo sposta sulla fascia sinistra, inizia a spingere con continuità. Mette lo zampino nell’azione del gol recuperando il pallone che dà il via all’azione di Ansaldi.



Baselli 6: il giallo ricevuto nei minuti finali, un attimo prima di uscire dal campo, lo costringerà a saltare per squalifica la partita contro il Milan. Buona la sua prestazione, nella ripresa sfiora il gol con un bel calcio di punizione.



(dal 39’ s.t. Lukic: sv)



Berenguer 6: bravo a proteggere il pallone in area e a servire Ansaldi in occasione del gol dell’1-0 granata. Fino a quel momento lo spagnolo non aveva certo brillato, mezzo voto in più proprio grazie all’assist.



(dal 26’ s.t. Parigini 5,5: si divora la rete del 2-0 che avrebbe potuto chiudere con qualche minuto di anticipo la partita)



Belotti 5,5: partita complicata per il capitano del Torino che non riesce a uscire dalla gabbia che gli costruiscono intorno i difensori del Genoa. Finisce anche per litigare spesso con il pallone.





All. Mazzarri 6: il suo Torino guadagna il massimo con il minimo sforzo. La vittoria con il Genoa è preziosa ma la squadra granata quest’oggi non riesce a convincere sul piano delle prestazione. Va detto, però, che il Toro si è presentato al Ferraris in emergenza e con gli uomini contati.