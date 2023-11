: per nulla reattivo sulla conclusione di Thorstvedt che consente al Sassuolo di portarsi sull’1-1. Sbaglia anche molti palloni che gioca con i piedi e in più di un’occasione si becca i fischi dei tifosi.: non sbaglia praticamente nulla e se la cava egregiamente contro Laurientè. Oltre che ha un’ottima partita in fase difensiva, Tameze si fa apprezzare anche per l’assist per il gol di Sanabria, arrivato dopo aver intercettato un pallone sulla fascia destra. Si ripete nel secondo tempo con un altro recupero e successivo assist per Vlasic.: vince il duello con Pinamonti che, per tutto il primo tempo, annulla. Dopo l’uscita dal campo di Rodriguez per infortunio si sposta nel ruolo di braccetto sinistro ma il livello della propria prestazione non si abbassa.: non è una serata fortunata per il capitano del Torino: prima, con un passaggio sbagliato, dà il via all’azione che porta al gol di Thorstvedt, poi è costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare.(Dal 44’ p.t.: entra e freddo ma è protagonista di una buona partita difensiva): macina diversi chilometri sulla propria fascia di competenza e nel primo tempo ha anche una grande occasione per segnare ma di testa, da buona posizione, non riesce a inquadrare la porta avversaria.(Dal 37’ s.t.(Dal 9’ p.t.: Juric in conferenza stampa, alla vigilia, aveva pronosticato una grande prestazione da parte del croato. Non solo è arrivata una buona partita ma Vlasic ha anche trovato il gol che gli mancava dall’anno scorso): ancora una volta titolare in mezzo al campo e ancora una volta protagonista di una bona partita, soprattutto in fase di non possesso.: Juric alla vigilia aveva detto di aver visto dei miglioramenti da parte del centrocampisti, oggi lo ha voluto rilanciare dal primo minuto e le risposte che ha ottenute sono state buone.non corre nessun rischio in fase difensiva, si fa vedere spesso in fase offensivo e va anche alla conclusione in paio di occasioni.: trova il primo gol in questo campionato sfruttando al meglio l’assist di Tameze e prendendosi “la rivincita” su Consigli che, pochi secondi prima, su un’azione simile era stato superlativo nel parargli la conclusione.(Dal 38’ s.t.si divora il gol del 3-1 a porta praticamente vuota. Una rete che avrebbe evitato al uo Torino di vivere con apprensione i minuti finali.il Torino entra in campo con una fame che in questa stagione non si era mai vista. Non si scompone nonostante gli episodi sfavorevoli, come i vari infortuni e il gol del Sassuolo al primo tiro, e alla fine ottiene una meritata vittoria.