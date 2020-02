Torino-Sampdoria 1-3



Sirigu 6: per due volte è bravo nel negare il gol a Ramirez, poi si deve arrendere alla perfetta punizione dell’uruguaiano. Non può nulla neanche sugli altri due gol blucerchiati.



Izzo 4,5: dei tre difensori centrali del Torino è quello che convince di meno per tutta la partita, nel finale poi commette il fallo da rigore che consente a Qaugliarella di chiudere la partita e che gli costa il rosso.



Nkoulou 5,5: ha sulla coscienza il secondo gol della Sampdoria, dove manca completamente l’intervento. Un errore che macchia la sua prestazione.



Lyanco 6: è il migliore dei tre difensori granata, l’unico attento in tutte le occasioni. Non giocava titolare dal derby, il ritorno in campo dal primo minuto non avviene però in una partita fortunata per la squadra granata.



De Silvestri 5: mette in campo tanta buona volontà e riesce ad arrivare spesso sul fondo, anche con relativa semplicità, ma i suoi cross sono sempre imprecisi e per il Torino sfumano diverse buone potenziali occasioni.



Rincon 5,5: tanti errori da parte del mediano venezuelano, che commenta anche il fallo al limite da cui scaturisce la funzione che Ramirez trasforma nel gol dell’1-1.



Lukic 6: dei centrocampisti del Torino è quello che convince maggiormente. Per lunghi tratti prova a dare ordine al gioco della squadra e ci riesce. Cala nel finale come molti suoi compagni ma la prestazione resta sufficiente.



Aina 5: prestazione insufficiente da parte del terzino nigeriano che non riesce a spingere sulla fascia sinistra come dovrebbe, non a caso nella ripresa Longo lo richiama in panchina e inserisce Ansaldi.



(dal 30’ s.t. Ansaldi: sv)



Verdi 6: finalmente il numero 24 del Torino riesce a sbloccarsi. La sua prima rete in maglia granata, realizzata con un tocco di sinistro sotto la Maratona, illude i granata che poi vengono rimontanti dai gol di Ramirez e Quagliarella.



(dal 37’ s.t. Meité: sv)



Belotti 5: viene annullato da due difensori centrali della Sampdoria che non gli lasciano mai lo spazio per potersi rendere pericoloso. Prestazione insufficiente da parte del centravanti granata.



Berenguer 6: splendido il suo lancio per Verdi in occasione del gol che permette al Torino di sbloccare il risultato. In generale la prestazione dello spagnolo è stata positiva.





All. Longo 5,5: il Torino parte bene, gioca in maniera aggressiva e riesce a passare anche in vantaggio. E’ una squadra totalmente diversa da quella di Mazzarri, almeno fino al gol dell’1-1 di Ramirez che fa sprofondare facendole rivivere vecchi incubi.