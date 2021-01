è il migliore in campo del Torino, salva la propria porta in almeno tre occasioni con interventi decisivi che permettono ai granata di portare a casa almeno un pareggio.: gioca un buon primo tempo. Attento in fase difensiva e, quando ne ha la possibilità, si sgancia per dare una ma no in fase offensiva. A fine primo tempo Giampaolo lo richiama in panchina perché decide di passare alla difesa a quattro.(Dall’1’ s.t.: un colpo di testa terminato alto nel finale e nient’altro).viene inizialmente schierato come centrale della difesa a tre. Una scelta che si rivela errata: pasticcia in un paio di occasioni e si attarda a smistare i palloni. Meglio nella ripresa, quando il Torino passa alla difesa a quattro.a sorpresa viene confermato titolare da Giampaolo, che lo preferisce a Lyanco. Il numero 99 granata non ripete le precedenti buone prestazioni e patisce più del dovuto gli attaccanti avversari.(Dall’1’ s.t.decisivo con un intervento in anticipo su Piccoli nella ripresa)per tutta la partita prova a spingere sulla fascia destra e a inventare qualcosa in fase offensiva. Mezzo voto in meno per quel pallone che perde nella ripresa in difesa e che permette a Marchizza di presentarsi davanti a Sirigu.dà l’impressione di aver voglia di provare a costruire qualcosa di importante ma finisce troppo presti per perdersi e adeguarsi alla prestazione insufficiente di molti dei suoi compagni di squadra.questa per il numero 6 era la grande occasione per dimostrare di poter essere il regista di questo Torino. Occasione che però non sfrutta per nulla: troppo lento e prevedibile quando ha la palla tra i piedi.se non fosse per il cartellino giallo che riceve all’89’, della sua presenza in campo non ce ne saremmo accorti. Come i suoi compagni di reparto, viene sovrastato dai centrocampisti dello Spezia)il calcione che riceva da Vignali in apertura è l’unico episodio degno di nota della sua partita. Dagli stop ai passaggi: sono tanti i fondamentali che quest’oggi al terzino del Torino non riescono.(Dal 27’ s.t.entra troppo tardi in campo. Al 90’ rischia di regalare una vittoria immeritata con una conclusione che viene respinta solamente dal palo)altra prestazione gravemente insufficiente da parte del numero 24 granata. Quest’oggi sbaglia tutto quello che può sbagliare: dai controlli ai passaggi, anche quelli più elementari. Per non parlare dei dribbling: ogni volta che prova a puntare l’avversario finisce per perdere il pallone.(Dal 31’ s.t.un colpo di testa al 93’, parato da Provedel, e nient’altro. Anche il capitano del Torino questa’oggi è irriconoscibile rispetto al solito e questo è davvero un brutto segnale per il futuro.il suo Torino è imbarazzante. In undici contro dieci per quasi tutta la partita, gioca un calcio pessimo, lento e prevedibile. Lo 0-0 finale è come una sconfitta.