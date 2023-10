questa volta non ha particolari colpe sui gol subiti, a differenza di quanto era avvenuto nel precedente turno nel derby contro la Juventus.: ancora una volta viene adattato al ruolo di centrale di destra nella difesa a tre. Macchia la sua prestazione perdendo la marcatura di Lautaro Martinez nell’angolo che l’argentino trasforma nel gol del 2-0 interista.: la notizia peggiore della giornata del Torino è, probabilmente, l’infortunio al ginocchio del difensore olandese, autentico perno della difesa granata e anche quest’oggi protagonista di una buona partita.(Dal 6’ s.t.un po’ troppo grezzo in fase difensiva, rischia il fallo da rigore dopo un controllo errato in area).è uno dei pochi calciatori del Torino a guadagnare quest’oggi la sufficienza. Nessuna sbavatura per il difensore svizzero.è uno degli ex della partita ed è anche uno dei più attivi nel Torino nel primo tempo. Poi, come molti suoi compagni di squadra, cala vistosamente nella ripresa.: fa meglio del proprio compagno di reparto, Linetty, ma anche lui appare molto in difficoltà quest’oggi. Nel primo tempo è sua la prima conclusione di marca granata che serve a scuotere un po’ la squadra nel finale di tempo.viene schierato in mezzo al campo con il compito di recuperare quanti più palloni possibili, compito che non riesce però a portare a termine e in mezzo al campo si ritrova spesso a rincorrere gli avversari.(Dal 41’ s.t.Juric lo preferisce a Vojvoda sulla fascia sinistra ma la scelta del tecnico non si rivela indovinata. L’austriaco perde i duelli sia con Darmian che con Dumfries e non riesce neanche mai a sfornare un assist degno di questo nome.(Dal 41’ s.t.causa il rigore del definitivo 0-3)a tratti troppo confusionario e pasticcione ma è uno dei più vivaci in casa Torino. Nel primo tempo costringe Sommer a un difficile intervento su una sua conclusione. Sparisce dai radar nella ripresa.(Dal 29’ s.t.si fa apprezzare per la volontà e un buon recupero)altra prova incolore per il trequartista granata, che appare un lontano parente del giocatore dello scorso anno. Tanti errori anche dal punto di vista tecnico e palloni regalati agli avversari: decisamente insufficiente la sua prestazione.: è chiamato a sostituire l‘infortunato Zapata e lo fa bene. Tante sponde per i compagni e anche un colpo di testa pericoloso a fine primo tempo parato da Sommer. Peccato che non riceva molti altri palloni nell’ara di rigore nerazzurra.(Dal 29’ s.t.: non tocca praticamente il pallone)il suo Torino dura appena un tempo, nella ripresa sparisce totalmente dal campo, non riesce a creare nulla di pericoloso e per la quarta partita consecutiva non trova il gol. In difesa le cose non vanno meglio, come il risultato finale dimostra.