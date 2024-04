Torino, le pagelle di CM: Zapata è immarcabile, che leggerezza di Bellanova

Milinkovic Savic 5,5: leggermente in ritardo sul tiro forte, ma non troppo angolato, di Cambiaghi, non può nulla sulle altre due marcature azzurre.Tameze 5,5: fatica a contenere la velocità e la verve di CambiaghiBuongiorno 6: duella alla pari con Cerri, spesso lo anticipa, a volte si fa anticipare.Rodriguez 6: gioca pulito, rischiando poco.(Dal 37’ st Okereke sv)Bellanova 5: serve l’assist per il momentaneo 2-2 di Zapata, ma è troppo leggero in difesa. In ritardo su Cancellieri nell’azione del pareggio, si fa scippare il pallone da Cacace che manda in rete Niang.

Ricci 5,5: gioca molti palloni ma quasi mai trova la giocata per incidere.(37’ st Lovato sv).Linetty 5,5: non trova mai il tempo dell’inserimento.(Dal 43’ st Masina sv).Vojvoda 5,5: serve a Zapata l’assist del primo pari, ma è sua la palla persa che innesca il contropiede che porta in vantaggio l’Empoli per la seconda volta.(Dal 30’ st Lazaro 6: qualche buona iniziativa dalla sinistra).Vlasic 5,5: tanto lavoro sporco, anche spalle alle porta, ma non trova mai lo spazio per calciare in porta.Sanabria 5,5: qualche buona sponda, ma è poco efficace in area di rigore.

Zapata 7,5: prova da solo a regalare almeno un pari a Juric, ma non ci riesce. Detta i tempi delle azioni offensive granata e conclude con freddezza. Con il colombiano in questo stato di forma, il Toro può comunque sognare l’Europa.All. Juric 5,5: la sconfitta della Lazio poteva dargli la possibilità, con una vittoria, di volare momentaneamente al 7° posto. Il Torino impiega un tempo per entrare in partita, gli errori dei singoli lo condannano.