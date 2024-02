Torino, le pagelle di CM: Zapata graffia solo una volta. Sazonov in panne

Roma-Torino 3-2





Milinkovic-Savic 5,5: Soffia sul tiro di Kristensen che finisce sul palo e fa valere l’altezza sulle uscite. Poi Dybala dipinge, e lui si inchina con troppa facilità.



Djidji 5,5: Più attento del solito per un tempo, poi arranca.



Lovato sv: Dura meno di un quarto d’ora la sua gara, con una dormita. (14’ Sazonov 5 : entra a freddo, e si vede. Procura un rigore ingenuo)



Masina 6: Non è facile fare il vice Buongiorno. L’ex Udinese però ha la testa sulle spalle e mantiene bene a distanza Dybala ed Azmoun per un tempo. Poi può solo ammirare. (80’ Ilic)



Bellanova 6,5: Ha più gamba rispetto ad Angelino, e ha anche più familiarità. Suo il cross per il gol del pari, e tante altre belle cose. Ripresa meno in gamba, appunto.



Ricci 6: Sfiora il vantaggio a metà primo tempo prima di rifilare un calcione a Dybala che costa il giallo. Sempre elegante nel resto delle giocate.



Gineitis 5,5: Crea densità in un reparto che il Toro prende in mano per un tempo buono. Poi si spegne. (80’ Linetty sv)





Lazaro 6: Si alza e corre pure. Prende un giallo per trattenuta su Mancini ma alimenta sempre caos su quella fascia. Nella ripresa cala. (62’ Rodriguez 5,5: fa peggio)



Vlasic 6,5: Tra le linee a disturbare due reparti e a generare parecchia confusione. Un pericolo continuo per la Roma nel primo tempo. Anche lui soffre la risalita giallorossa nel secondo.



Zapata 7: In quello che poteva essere il suo stadio segna il secondo gol stagionale alla Roma con un colpo di testa perfetto. Di fatto l’unica palla pulita che gli arriva.



Sanabria 5,5: Combatte, contando su qualche pallone sporco che si aggira dalle sue parti. Poche. (79’ Okereke 6)



Juric 5,5: Così come con la Lazio schiera un Toro attento e funzionale. Che però si perde nei momenti chiave del match. Non è bastata la vedetta di Orecchio.