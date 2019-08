Torino-Sassuolo 2-1



Sirigu 7: con le sue parate salva il Torino in diverse circostanze. Se i granata conquistano la prima vittoria in questo campionato il merito è in gran parta anche del portiere granata.



Izzo 6,5: sempre attento e puntuale nelle chiusure e negli anticipi. Dalle sue parti gli attaccanti del Sassuolo non riescono mai a passare. Per il Torino è una vera e propria certezza.



Bremer 6,5: sostituisce Nkoulou al centro della difesa. Un compito non semplice ma che il brasiliano riesce a portare a termine in maniera positiva. E’ una delle sorprese del Torino in questa partita.



Bonifazi 6: gioca una prestazione ordinata e attenta riuscendo a limitare al massimo un avversario pericoloso come Boga. Nella ripresa è però costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un problema fisico.



(dal 23’ s.t. Djidji 5,5: fatica contro gli attaccanti avversari)



De Silvestri 6,5: davvero una buona prestazione da parte del numero 29 granata che nel primo tempo sfiora anche il gol in un paio di occasioni. Quando la stanchezza inizia a farsi sentire fa valere la sua grande esperienza.



Rincon 6,5: i suoi muscoli in mezzo al campo sono utili al Torino (e potranno esserlo anche giovedì in Inghilterra). Recupera diversi palloni e permette alla squadra di respirare nei momenti più difficili, come quando guadagna un’importante punizione nel finale.



Baselli 6: è autore di un buon primo tempo dove si fa vedere sia in fase di interdizione che in quella di impostazione. Cala nella ripresa e Mazzarri lo richiama in panchina per dare maggiore sostanza al centrocampo. Prestazione comunque sufficiente.



(dal 35’ s.t. Meité: sv)



Ansaldi 7: è autore di un ottimo primo tempo. Bravo sia in fase difensiva ad aiutare Bonifazi contro un avversario ostico come Boga, sia in fase offensiva. Non a caso è suo l’assist per il gol dell’1-0 di Zaza. E’ costretto però a lasciare il campo per infortunio.



(dall’1’ s.t. Aina 5,5: non riesce a spingere con la stessa continuità e qualità di Ansaldi e anche in fase difensiva non sempre è perfetto)



Lukic 6,5: dà qualità al gioco del Torino, bravo anche nel farsi trovare sempre nel posto giusto al momento giusto. Dopo la prestazione di questa sera si candida per una maglia da titolare anche in casa del Wolverhampton.



Zaza 7,5: punisce la sua ex squadra che una doppietta che consente al Torino di iniziare nel migliore dei modi il campionato. Nel secondo tempo sfiora anche la sua prima tripletta con la maglia granata.



Belotti 6,5: nel primo tempo si vede poco ma cresce in maniera esponenziale nella ripresa. Il gol del momentaneo 2-0 è per metà sua ma il tocco decisivo è quello di Zaza: peccato, avrebbe meritato una rete in questa partita.



All. Mazzarri 6: il suo Torino non si fa distrarre dell’impegno di coppa di giovedì prossimo in casa del Wolverhampton e scende in campo nella maniera giusta. Nel finale soffre però troppo e rischia di doversi accontentare di un solo punto.