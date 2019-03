Torino-Chievo Verona 3-0



Sirigu 6,5: da oggi è ancora di più nella storia del Torino. Supera il record di imbattibilità di Castellini in un solo campionato mantenendo la propria porta inviolata per la sesta partita consecutiva: lo fa superandosi a inizio ripresa su Djordjevic.



Izzo 6: meno attento del solito, nella prima frazione perde pericolosamente un pallone in fase difensiva e in più di un’occasione gli attaccanti avversari riescono a eludere la sua marcatura. Nella ripresa sfiora un gol di testa.



Nkoulou 6,5: se la difesa del Torino nelle ultime sei partite consecutive non ha mai subito reti il merito è anche del difensore camerunese che, anche oggi, comanda con grande maestria l’intero reparto.



Moretti 7: è impossibile da superare per gli attaccanti del Chievo Verona. Recupera palloni, ferma azioni degli avversari e resiste anche alla varie botte che riceve durante la partita. E’ uno dei migliori in campo.



De Silvestri 6: spinge poco sulla propria fascia ma è attento in fase difensiva a non lasciare spazi agli avversari e a non farsi mai superare.



Baselli 6,5: bravo in fase di interdizione, recupera un gran numero di palloni facendo il lavoro sporco che solitamente tocca a Rincon.



Lukic 5,5: appare un po’ troppo lento quando ha la palla tra i piedi e deve impostare l’azione. A inizio secondo tempo Mazzarri lo richiama in panchina quando decide di alzare il baricentro della propria squadra. (dal 6’ s.t. Zaza 7: grande impatto sulla partita. Il suo unico gol con la maglia del Torino lo aveva segnato all’andata proprio contro il Chievo, dopo un girone di astinenza torna alla rete proprio contro i gialloblù).



Ansaldi 6,5: spinge molto sulla propria fascia facendo letteralmente impazzire Depaoli che non riesce a contenerlo. E pensare che non avrebbe dovuto neanche giocare, un infortunio di Aina nel riscaldamento gli ha permesso di essere titolare.



Falque 5,5: inizia bene la propria partita e si guadagna gli applausi del pubblico del Grande Torino con alcuni ottimi numeri. La sua partita dura però solamente venti minuti, poi sparisce dal vivo gioco e non riesce a mettere la sua tecnica al servizio della squadra.



(dal 17’ s.t. Berenguer 5,5: non riesce mai a cambiare marcia e a dare la scossa al gioco del Toroino)



Meité 5,5: parte bene il centrocampista francese, che viene schierato come trequartista. Con il passare dei minuti però finisce per sparire dal vivo del gioco.



(dal 37’ s.t. Rincon 7: entra, recupera palloni e realizza un gran gol, quello che di fatto chiude i giochi).



Belotti 7: torna al gol dopo due mesi dall’ultima volta e lo fa con una strepitosa conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Sorrentino. La rete è il giusto premio a una prestazione di alto livello.





All. Mazzarri 7: azzecca tutti i cambi e grazie ai cambiamenti tattici e ai giocatori che manda in campo dalla panchina riesce a vincere la partita. Una vittoria fondamentale per il suo Torino per continuare la propria corsa all’Europa.