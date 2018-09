Chievo Verona-Torino 0-1 (primo tempo 0-0)



Sirigu 6,5: poco preso in causa ma quando lo è salva la propria porta con grande lucidità.



Izzo 6: senza infamia senza lode, gioca la sua partita senza strafare. Buona comunque la condizione fisica dimostrata.



Nkoulou 6,5: si merita la sufficienza piena per la determinazione dimostrata nelle chiusure, giocando spesso di fisico e annullando praticamente sempre Stepinski.



Moretti 6: qualche disattenzione nel primo tempo tempo, ma si riscatta poi nella ripresa, amministrando bene la difesa.



De Silvestri s.v. esce per un infortunio da verificare.

(35' p.t. Berenguer 6,5: serve l'assist per il gol nel finale e dà apporto continuo alla fase offensiva.)



Meité 5,5: abbastanza sottotono, con alcuni palloni persi che potevano diventare pericoloso, ma per fortuna poco sfruttati dagli avversari.



Rincon 6: buon filtro tra i reparti, non cerca la giocata troppo difficile, risultando comunque efficace. Poche volte attacca gli spazi ma quando lo fa si rende comunque abbastanza pericoloso.



Ola Aina 6: primo tempo non pienamente sufficiente, nella ripresa cerca di dare più spinta, anche sotto i rimproveri di Mazzarri.



Soriano 5,5: un po' sbavature e troppa imprecisione nelle giocate.

(35' Falque 6,5: entra subito in partita e si rende subito pericoloso con le proprie incursioni.)



Edera 5: fuori partita. Poco propositivo e quasi sempre nascosto tra le maglie clivensi. Cambiato a ragione da Mazzarri.

(dal 7' s.t. Zaza 6,5: entra e crea subito scompiglio alla difesa avversaria. Non è un caso infatti che con il suo ingresso la squadra sia più pericolosa, fino a trovare meritatamente il gol del vantaggio allo scadere.)



Belotti 6: prima mezz'ora giocata male, ma si riscatta nel secondo tempo soprattutto facendo il gioco sporco e liberando gli spazi a Zaza.





All. Mazzarri 6,5 : azzecca i cambi e lavora sull'intesa Zaza-Belotti. A veder il risultato è stata una cosa giusta anche questa, anche se c'è da rivedere qualcosa a centrocampo; nel complesso però buon Torino.