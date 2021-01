: due gravi errori macchiano la sua prestazione: ha responsabilità sia sul rigore che sul raddoppio del Benevento, ma per sua fortuna Zaza salva il Toro: impreciso con la palla tra i piedi, poi un duro scontro di gioco con Tuia lo costringe a chiedere il cambio a fine primo tempo(45': entra in campo con buona personalità e attenzione, sbaglia poco): è l'uomo più lucido della retroguardia, sia quando gioca al centro che quando viene spostato a destra. Si conferma giocatore di grande affidabilità: schierato nel terzetto difensivo, non sfigura pur giocando in una posizione non sua(83': qualità al servizio della squadra nell'assalto finale): una costante spina nel fianco della difesa del Benevento che fatica a tenerne le avanzate. Suo l'assist per il primo gol di Zaza, sfiora anche il gol al 55': condizione approssimativa e per un giocatore come lui è un deficit che pesa: non gli riesce praticamente niente(66': entra con voglia e determinazione): lotta su ogni pallone, è l'uomo ovunque che rimedia anche agli errori dei compagni e alla serata storta di Linetty che non riesce a dargli una mano nel lavoro di contenimento: il ritmo basso del match avrebbe potuto agevolarne il compito, ma si vede veramente poco(74': nell'assalto finale mostra uno spirito rinnovato, ciò che gli era mancato finora): arriva sul fondo un'infinità di volte, ma non riesce a essere sempre preciso come dovrebbe. Però dimostra di essere un elemento irrinunciabile del nuovo Toro di Nicola: risorge e con lui il Torino si rianima. Una doppietta che tiene a galla i granata e che potrebbe dare un senso diverso alla sua stagione: l'astinenza da gol pesa, ma la prestazione non ne risente. Cresce nel secondo tempo, quando sfiora il gol con una bella azione personaleAll.: una rimonta da urlo per inaugurare la sua avventura sulla panchina del Torino. Nell'assalto finale fa i cambi giusti e gli sforzi vengono premiati