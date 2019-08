Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1



Sirigu 5,5: in pieno recupero causa il rigore che Yanush poi trasforma fissando il risultato sull’1-1 finale. Fino a quel momento tra i pali era sempre stato attento.



Bonifazi 6,5: se l’assenza di Izzo questa sera non si sente è perché Bonifazi è autore di una buona prestazione difensiva. Dimostra di avere una buona personalità e di poter essere importante per la squadra, nel caso restasse.



(dal 38’ s.t. Singo: sv)



Nkoulou 7: è uno dei calciatori granata con la maggior esperienza europea e si vede. Sempre attento e preciso, dalle sue parti per i giocatori dello Shakytior Soligorsk è praticamente impossibile passare.



Bremer 6: un passo indietro rispetto alle precedenti partite. Il difensore brasiliano in più di una circostanza viene superato senza troppe difficoltà da parte dei calciatori dello Shakhtyor Soligorsk.



De Silvestri 6: nel secondo tempo ha una grande occasione per sbloccare la partita ma la spreca sparando il pallone addosso al portiere avversario. Non riesce a ripetere la travolgente prova dell’andata.



Rincon 5: è il peggiore in campo tra i giocatori in maglia granata. Va però ricordato che è in ritardo con la preparazione (e si vede) avendo iniziato a lavorare con Mazzarri a ritiro finito.



Meité 6: dei tre centrocampista centrali schierati da Mazzarri è quello che offre la migliore prestazione. Non a caso è l’unico che ha effettuato tutta la preparazione estiva con Mazzarri.



Lukic 5,5: il voto è una media tra il 5 del primo tempo, in cui non si vede praticamente mai, e il 6 della ripresa, nella quale la sua prestazione è sicuramente migliore.​



Ansaldi 5,5: in tutti i 62 minuti in cui resta in campo, solamente in un’occasione riesce ad arrivare sul fondo e a servire un pallone interessante per i propri compagni. Al momento della sostituzione riceve un giallo evitabile.



(dal 17’ s.t. Aina 6: entra bene in partita e si mette in luce con un paio di sgroppate sulla sinistra)



Zaza 7: è il migliore in campo nel Torino. Segna un gol da favola dopo aver dribblato due avversari. Peccato che la sua splendida rete non basti ai granata per vincere la partita.



Belotti 5,5: nel primo tempo di vede poco, come del resto anche molti dei suoi compagni, cresce nella ripresa ma non basta per guadagnare la sufficienza in pagella.



(dal 31’ s.t. Millico: sv)





All. Mazzarri 5,5: ci si aspettava molto di più dal suo Torino questa sera, invece in Bielorussia la squadra di Mazzarri fatica e non riesce ad andare oltre all’1-1 finale. Il 5-0 dell’andata era però un risultato rassicurante per quanto riguarda il passaggio del turno.