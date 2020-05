Prime parole di Davide Vagnati, da nuovo direttore sportivo del Torino, al canale tematico granata Torino Channel: “Ho provato bellissime sensazioni ad entrare al Filadelfia, ho visto immediatamente la tribuna vecchia e mi ha dato un senso di appartenenza del club e della maglia. Le prime emozioni sono state forti, mi ha dato una grande carica per ciò che sarà”.



Potrà già lavorare grazie alla deroga ricevuta.

"Sì, si comincia prima un percorso nuovo. Ringrazio il presidente, sono orgoglioso di questa chiamata: è una persona competente”.



Che cosa si aspetta alla ripartenza della Serie A?

“Bisogna capire quali saranno i risvolti del campionato, se si potrà riprendere oppure no. Prima si inizia, meglio è: così si conoscono le persone che lavorano per la società, è fondamentale aver un ottimo rapporto con tutti”.



Qual è il suo modo di lavorare?

“Bisogna cercare di essere genuini e corretti, dire sempre in faccia le cose e avere una comunicazione schietta e diretta. Ricopro un ruolo importante da più punti di vista, devo essere lineare con gli atteggiamenti e prendermi responsabilità come ho sempre fatto. In questo modo si avranno buoni risultati”.



Qual è il suo augurio per questa nuova avventura?

“Sono un uomo di campo, voglio stare vicino ai ragazzi e al mister. Bisogna cercare di essere un punto di riferimento, di risolvere i problemi e confrontarsi. E’ cominciato un nuovo progetto, deve essere fatto di chiarezza e cercare di raggiungere i risultati migliori che si possano raggiungere”.