Torna Sasa Lukic, ma solamente perché Nemanja Radonjic non è al meglio e Karol Linetty verrà avanzato nel ruolo di trequartista. Sarà questa la grande novità nel centrocampo del Torino per la partita di domani contro l'Atalanta.



Chi è sicuro della conferma è Samuele Ricci in cabina di regina mentre a sinistra si rivedrà dal primo minuto Mergim Vojvoda, con Ola Aina e Valentino Lazaro in ballottaggio per la maglia da titolare sulla destra al posto dell'infortunato Wilfried Singo: in vantaggio tra i due c'è il terzino nigeriano.