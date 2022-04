Contro lo Spezia ha stupito la scelta di Ivan Juric di lasciare in panchina Rolando Mandragora, visto che era stato lo stesso allenatore ad annunciare alla vigilia che il numero 38 avrebbe giocato. Contro l'Atalanta, invece, non ci dovrebbero essere sorprese e Mandragora affiancherà Sasa Lukic in mezzo al campo nel 3-4-2-1 granata.



Sulla fascia sinistra confermato poi Mergim Vojvoda mentre Wilfried Singo e Ola Aina si contendono la maglia da titolare a destra con il primo favorito sul secondo.