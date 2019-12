Contro la Spal Walter Mazzarri dovrà rinunciare all'infortunato Daniele Baselli: quella del numero 8 è un'assenza pesante per il Torino, considerato che il giocatore è una pedina fondamentale dello scacchiere granata. Il tecnico granata solamente domani mattina scioglierà il dubbio su chi schierare per sostituirlo.



Il ballottaggio è tra Sasa Lukic e Soualihio Meité, con il primo che è però in vantaggio sul secondo. Certo si una maglia da titolare invece Tomas Rincon. La linea a quattro di centrocampo sarà poi completata da Lorenzo De Silvestri sulla fascia destra e Cristian Ansaldi su quella sinistra.