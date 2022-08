L'unica certezza del Torino per quanto riguarda l'attacco contro l'Atalanta è Nikola Vlasic. Il croato è l'unico trequartista di ruolo a disposizione di Ivan Juric e verrà certamente schierato al Gewiss Stadium.



Con Nemanja Radonjic non al meglio e Aleksej Miranchuk ancora out a causa dell'infortunio patito contro il Monza, al fianco di Vlasic sulla trequarti dovrebbe essere avanzato Karol Linetty (o Sasa Lukic con il polacco sulla linea dei mediani). Il terminale offensivo dovrebbe essere ancora una volta Antonio Sanabria, in vantaggio nel ballottaggio con Pietro Pellegri.