Per la partita di domani sera del suo Torino contro la Spal, Walter Mazzarri riproporrà la consueta difesa a tre: davanti a Salvatore Sirigu agiranno Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Gleison Bremer, che a suon di buone prestazione ha scalato posizioni nelle gerarchie del tecnico.



Partiranno dunque dalla panchina sia Koffi Djidji che Kevin Bonifazi. Per quest'ultimo la partita contro la Spal potrebbe essere l'ultima in cui vestirà la maglia granata: a gennaio è infatti probabile una sua partenza.