C'è ancora apprensione in casa Torino per le condizioni di Nikola Vlasic.Il trequartista croato ha accusato negli scorsi giorni un problema al polpaccio e, per questo motivo, non è sceso in campo contro la Cremonese: il tecnico Ivan Juric spera di riuscire a recuperarlo per il derby contro la Juventus.



Al momento non è ancora chiaro se Vlasic ce la farà a recuperare oppure no per la partita contro la Juventus: i prossimi giorni saranno decisivi.