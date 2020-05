Ripresa fronte Torino: gli allenamenti si svolgeranno non prima di giovedì o venerdì, prima ci saranno le visite mediche e il processo di sanificazione della struttura sportiva. Poi ci si allenerà a gruppi di tre per campo, quindi in turni di sei alla volta (due campi al Filadelfia) da un’ora e mezza-due ore a sessione.