Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Al mattino sessione massimamente dedicata alla parte atletica, nel pomeriggio programma tecnico-tattico su entrambi i campi a disposizione. Ancora terapie per Berenguer, post distorsione alla caviglia sinistra. Belotti e compagni torneranno in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica pomeridiana.