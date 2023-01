Preoccupano le condizioni di David Zima: il difensore del Torino da alcuni giorni non lavora con la squadra per un problema al ginocchio. Una lesione al menisco che nei prossimi giorni lo staff medico granata dovrà valutare se operare o no.



Quel che è certo è che Zima non sarà a disposizione di Ivan Juric per la partita di Coppa Italia di domani sera contro la Fiorentina valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.